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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'in durumunu belirleyecek olan irade Suriye halkının iradesidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 20:32 | Son Güncelleme

SURİYE konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a  "Esed'in Suriye'deki yeri ne olacak?" sorusu soruldu.

Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul (DHA) - SURİYE konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Esed'in Suriye'deki yeri ne olacak?" sorusu soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Her şeyden önce buradaki irade kişilere ait olan bir irade değildir. Esed'in durumunu belirleyecek olan irade Suriye halkının iradesidir. Suriye halkı kararı verecektir. Bize göre Esed, 1 milyona yakın insanı katletmiş bir insandır. Şu ana kadar yaşanan durumlar ortadadır. Hala oradaki katliamlar devam etmektedir. İnşallah bu süreç son bulmuş olur. Suriye'deki insanlar hayatlarına rahat devam eder"

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