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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul edecek.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 09:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul edecek.


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