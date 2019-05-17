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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski TÜSİAD başkanı Özilhan'ın eleştirine cevap verdi: Demokrasi hazımsızlığı kokuyor

17.05.2019 02:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümete "hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve demokrasinin işler kılınması konusunda" çağrı yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'a tepki gösterdi ve Özilhan'ın açıklamalarını "Buram buram demokrasi hazımsızlığı ve istatistik cinliği" ifadesiyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski TÜSİAD başkanı Özilhan'ın eleştirine cevap verdi: Demokrasi hazımsızlığı kokuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümete "hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve demokrasinin işler kılınması konusunda" çağrı yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'a tepki gösterdi.

Erdoğan, "TÜSİAD'ın politik tarafgirlikten ziyade, Türkiye'nin ekonomik mücadelesine yaptığı katkılarla gündeme gelmesini beklerdim." diye konuştu.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Özilhan, "Enflasyonda 121., işgücü piyasası verimliliğinde 111. sıradayız. Yargının bağımsızlığında 111., kamu düzenlemelerine karşı yargıda hak aramada 109., basın özgürlüğünde 129. sıradayız. Bu nedenle diyoruz ki ekonominin düzelmesi için hukuk ve adalet sisteminin düzelmesi gerekiyor" çağrısı yapmıştı.

Erdoğan ise Özilhan'ın dile getirdiği sıralamaları "Buram buram demokrasi hazımsızlığı ve istatistik cinliği" olarak değerlendirdi ve şunları söyledi:

"Benzer istatistiklerde Türkiye'nin çok iyi olduğu nice alanlar var. İş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 43'üncülüğe çıktık, bunu görmez. Ekonomik endekslerde 180 ülke içinde 68. sıradayız. Bu kişi bizi hep yüzlü sıralarda gösteren istatistik eğrileri üzerinden bize vurmaya çalışır. Beyefendi 12 yıl önce kişi başına milli geliri neydi, bugün ne?" Sen o gün ekonomik olarak neredeydin,bugün neredesin? O günden bugüne firman ne kadar büyüdü? Arkadaşların ne kadar güçlendi? Onu hiç masaya yatırmıyorsun. Ben sizin 12 yıl önce durumunuzu, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunu teşhir ederim.

Tuncay Özilhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesiyle ilgili olarak da "Seçim kanununda ve uygulamadaki aksaklıkların seçimler sonrasında değil öncesinde giderilmesi, idarenin sorumluluğundadır." demişti.

Erdoğan, TÜSİAD'ın siyasi tarafgirlik yaptığı da savunarak, "Daha bir hafta önce ziyaretime geldiniz. Sizlerle biz neleri konuştuk? Bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalara bak. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz, bu millet sizi kurtarırsa kurtarır. Bunu da böyle bilin." şeklinde konuştu.

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan ne demişti?

TÜSİAD'ın eski başkanlarından olan Tuncay Özilhan, Çarşamba günü Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, yenilecek seçimlere ilişkin, "(31 Mart seçimleri) Bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Özilhan, "Yıllardır tüm enerjimizi yiyip yutan seçim maratonlarından hepiniz yorgun düştük." diyerek "Enerjimizi önünüzdeki 3 ayı değil 3 yılı hatta 30 yılı konuşmaya, derinde yatan sorunları çözmeye ayırmalıyız." mesajını vermişti.

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