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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2019 18:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin açılışını yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, Odunpazarı Modern Müze açılışının ardından müzeyi gezdi ve incelemelerde bulundu.

Daha sonra restorasyonu tamamlanan Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ne geçen Erdoğan, yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlara otobüsten kısa bir konuşma yaptı.

Eskişehir için çok büyük bir zenginlik olduğuna inandığı Odunpazarı Modern Müze'nin Eskişehir'e, Eskişehirlilere, ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve müzenin kurucusu Erol Tabanca ile eşine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür bir açılış sebebiyle geldik. İkinci bir müzenin daha açılışını yapacağız. Daha sonra teşkilatımızla biliyorsunuz, bir toplantımız var, ardından da İstanbul'a dönmemiz gerekiyor fakat sizlerle bundan sonraki süreçte ayrıca sık sık bir araya gelme durumumuz olacak. Mihalıççık ile ilgili olarak doğal gaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum. Onu bir an önce inşallah hal yoluna gideceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmanın ardından, Anadolu Üniversitesince 1,5 ayda düzenlenerek faaliyete geçirilen Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müzede incelemelerde bulundu ve müze hakkında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restore edilen Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi

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