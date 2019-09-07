Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "7. Olağan Büyük Kongre takvimimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi milletimize daha iyi hizmet edecek şekilde tahkim ve tadil etme sürecine giriyoruz. AK Parti hiçbir zaman hayatın ayrılmaz bir parçası olan değişime direnmemiştir. Tam tersine hep olumlu yönde değişimin önünü açmıştır." dedi.

Erdoğan, AK Parti Eskişehir il teşkilatıyla bir araya geldiği yemekte yaptığı konuşmada, sorumluluklarının büyük ve bir o kadar şerefli olduğunu vurgulayarak, çocuklara bırakacakları en büyük mirasın bugüne kadar ve bundan sonra ülkeye kazandırılan eserler, millete yapılan hizmetler olacağını söyledi.

Eskişehir'e şu ana kadar 25-26 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Biz bu yatırımı yaparken burada farklı hesaplar içinde olmadık, bu vatan bizim öyleyse buraya bu hizmetleri yapmamız gerekir dedik. Türkiye'de ilk Yüksek Hızlı Tren uygulamasını Eskişehir'imize yaptık." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'e çok ciddi manada bölünmüş yol yatırımlarının yapıldığına, Yüksek Hızlı Tren sayesinde Ankara-Eskişehir arasının kısaldığına, konforlu bir yolculuk yapılabildiğine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: