Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (4)

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için, "Terörün kaynağını İslam dünyası olarak ilan eden adamdan bir şey olmaz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından düzenlenen mitinge vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yatırımlardan bahsederek, "Eskişehirli çiftçilerimize bugüne kadar, toplam 1,6 milyar tutarında Eskişehirli çiftçilerimize tarımsal destek verdik. Kırsal kaklında desteklemeleri kapsamında Eskişehir’e 65 milyon lira hibe, 185 tarımsam tesisin kurulmasını veya modernize edilmesini sağladık. Tarımsal verimi artırmak için Eskişehir’de Alpu, Günyüzü ve İnönü ovalarını sit alanı olarak koruma altına aldık. Eskişehir’de son 17 yılda 19 araştırma-geliştirme merkezi ve 2 de tasarım merkezi kurduk. Sivrihisar’da OSB’yi faaliyete geçirmek için faaliyetimizi yürütüyoruz. Şimdi bir müjde vereyim. Anadolu Üniversitesi bünyesinde ulusal raylı sistem araştırma ve test merkezi kuruyoruz. Projesi, bütçesi, yeri, her şeyi hazır. Rektörümüz Şafak hoca adım adım takip ediyor. İnşallah merkezin temelini bu yaz atıyoruz. Önümüzdeki yıl bitmeden de açılışını gerçekleştiriyoruz. Hızlı tren, konvansiyonel tren ve metro vagonlarımızın testlerini artık yurt dışında yapmak zorunda kalmayacağız. Tabi bu merkez aynı zamanda sektörle alakalı pek çok yatırımı da çevresinde toplayacak. Bu merkezin ülkemize yıllık 1,5 katrilyon bir katkı sağlamasını bekliyorum. Bir başka müjde daha. TEI, TUSAŞ motor sanayiyle ilgili biliyorsunuz. Türkiye’nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ’a teslim edildi. Bu motorlardan 236 üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak. Ayrıca milli jet motorumuzun test alt yapısı ile ilgili 95.5 milyon dolarlık yatırımı da temel atma aşamasına getirdik. TEI, Tusaş motor sanayi son 5 yılda Eskişehir’de 220 milyon dolarlık yatırım yaptı" şeklinde konuştu.

"Biz senin gibi yalanla uğraşmıyoruz üretimle uğraşıyoruz, yatırımla uğraşıyoruz"

’Biz senin gibi yalanla uğraşmıyoruz üretimle uğraşıyoruz’ diyerek CHP liderine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki ne yaptınız. Eline diline dursun işte bunlar resmi rakamlar. Biz senin gibi yalanla uğraşmıyoruz üretimle uğraşıyoruz, yatırımla uğraşıyoruz. Bu yatırımlarla şehrimize bin 670 ilave istihdam sağladık. Yeni yatırımlarla bu istihdam katlanarak artacak. Eskişehirli yatırımcılarımızı yaklaşık 12 katrilyon liralık yatırım teşviki ile destekleyerek toplamda 13 bin 31 kişilik ilave istihdam oluşturduk. Şehrimizdeki 62 bin iş yerimize toplam 1.3 katrilyon liralık sosyal güvenlik kurumu teşviki verdik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Eskişehir’i yeni yatırımlarla geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiyeyi sadece 81 ilden ibaret görenler, doğru ama eksik bir tespit yapmış olur. Türkiye bu cesametinin gerisinde çok büyük bir medeniyet ve kültür coğrafyası ile oralarda yaşayan milyarlarca kardeşini de temsil eden bir ülkedir. Ülkemizin sınırları ile gönül dünyamızın sınırlarının farkını bilmeyene bazı hususları anlatmak mümkün değildir. Mesela bunlar bizim Balkanlarla, Kafkasya ile, Doğu Avrupa ile Orta Asya ile, Güney Asya ile, Afrika ile Ortadoğu ile ne için ilgilendiğimizi bilmezler. Mesela bunlar bizim ilgi alanımızın Güney Amerika’ya, Karayipler’e Asya’nın derinliklerine kadar uzanıyor olmasına akıl erdiremezler. Bütün bunların gerisindeki büyük resmi göremedikleri için de Yeni Zelanda’daki bir katilin nasıl olup da kinini, nefretini, zehrini ülkemize ve milletimize boşalttığını da anlayamazlar. Ülkemizde bazıları tarihini bilmiyor. Bildiğini sandıklarından da utanıyor olabilirler. Ama elin oğlu çıkıyor sembollerle, isimlerle rakamlarla kendi tarihimizin anlamını tüm dünyaya gösteriyor. Üstelik de bunu öyle kanlı bir şekilde yapıyor ki verdiği mesajın üstünün kapatılmasına imkan kalmıyor" açıklamalarında bulundu.