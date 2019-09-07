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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 19:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) açılışı için Eskişehir’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan bir otelde düzenlenen yemekte AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.

Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) açılışı için Eskişehir’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan bir otelde düzenlenen yemekte AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ziyaretlerini tamamlayarak beraberindeki heyetle birlikte saat 19.00’da Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı’ndan helikopterle Eskişehir’den ayrılarak İstanbul’a hareket etti.

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