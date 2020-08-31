Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafın 50 bin TL'ye kadar hasarı hibe edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu bölgeyi havadan incelerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi. Bölgedeki incelemelerinin ardından vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Giresun 50 yılda bir rastlanacak felakete maruz kaldı. Bu felakette maalesef asker ve sivil olmak üzere 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yaralanan 45 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Kayıp olan 5 vatandaşımızın arama çalışmaları devam ediyor. 'GİRESUN'A 73,5 MİLYON TL ÖDENEK GÖNDERİLDİ' AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon TL ödenek göndermiştir. Dün gece imzaladığım bir kararla tek seferde 20 milyon TL'lik kaynağı AFAD'a aktardık. Sel felaketine maruz kalan esnaflarımıza, burası esnaflarımız için çok önemli, tüm esnaflarımıza 50 bin TL'ye kadar olan zararlarının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin TL'lik kısmı TESKOP tarafından hibe olarak verilecektir.

KOBİ'LER İÇİN 100 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur. Üreticilerimize verilecek tarımsal destekleme ödemeleri erkene alınarak 8 milyon TL ödeme yapılmıştır. Konut, iş yeri ve diğer hasarlar için 6.5 milyon lira nakdi yardım yapıldı. '1 MİLYAR 290 MİLYON LİRAYI BULAN PROJE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR' Giresun'da bir daha böyle bir afet yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir. TOKİ'nin Dereli'de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır, Doğankent'te de 120 konut yapılacaktır. Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak. Tabiattaki dere yatakları, istisnai de olsa büyük yağışlar olduğunda kolayca akıp gidebilsin diye var. Biz tutup bu dere yataklarını evlerle, iş yerleriyle işgal edersek gün geldiğinde sel gelir bunları da alır götürür. Aynı şekilde yaylalar hayvanlar rahatça otlasın, insanlar güzelliklerinden istifade etsin diye var. Biz bu yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız.

İlk düğme yanlış iliklendiğinde sonrakileri düzeltmek ya hiç mümkün olmuyor ya da çok büyük bedel istiyor. 'BU TÜR YERLERDE DİKEY YAPILAŞMA İNTİHARLA EŞ DEĞER BİR YANLIŞTIR' Depremler bize yaptığımız işin yanlışlığını acı bir şekilde göstermiştir. Türkiye ancak son 20 yılda planlı ve alt yapı öncelikli bir şehir anlayışıyla bulaşabilmiştir. Bu tür yerlerde dikey yapılaşma intiharla eş değer bir yanlıştır. AFAD'DAN GİRESUN AÇIKLAMASI Öte yandan AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki sel felaketiyle ilgili bir açıklama yaptı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da müdahale ve iyileştirme çalışmalarına AFAD, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik, 112, Devlet Su İşleri, belediye, itfaiye, Karayolları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Türk Kızılay, Arama Kurtarma Derneği, İnsani Yardım Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşu personelinden oluşan 3 bin 627 kişilik ekip ve 1270 araç ile devam edildiği bildirildi. '118 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI' Çalışmaların arama- kurtarma, enerji, ulaşım, sağlık, beslenme, hasar tespit, zarar tespit ve psikososyal destek gibi pek çok alanda eş zamanlı sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi: