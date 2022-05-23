Cumhurbaşkanı Erdoğan espriyi patlattı! 'Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi. Bir grup gençle ve sergide eşyaları bulunan sanatçıların aileleriyle alanı gezen Erdoğan, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret sonrası Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi terasında sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle sohbet etti. Erdoğan, bakanlarla birlikte haftada iki kez basketbol maçı yaptığını belirterek,"Skorer noktasında bir numara benim" dedi.

"GÜZEL SÜRPRİZLER DE YAŞADIK"

Cumhurbaşkanı'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz."

"BİR DE DAMARDAN YAPIN DA GÖRELİM"

Sergiyi sanatçıların performansını dinleyerek gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ara çevresindekilere dönerek "Peki şimdi Müslüm baba ile ilgili ne yapıyorsunuz? Hadi görelim bakalım bir de Müslüm Baba'yla sıkıysa yapın. Damardan." dedi. Bu sözler sergiyi gezen grubu kahkahalara boğdu.

SANATÇI AİLELERİYLE SOHBET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gezmesinin ardından, sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi terasında gerçekleşen sohbete, Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş’ın kızı Döne Ertaş, Alaaddin Yavaşça’nın eşi Ayten Yavaşça, Yıldıray Çınar’ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca’nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek’in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali’nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin’in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin katıldı. Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sohbete eşlik etti.

Sanatçıların yakınları sergi için Erdoğan’a teşekkür etti. Serginin seriler halinde devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendisine yoğun çalışma temposunda nasıl dinç göründüğü soruldu. Bunun üzerine Erdoğan, "Aşk varsa meşk var. Aşkı tarif edin derler ben de üstattan öğrenmiştim. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Eğer siz mesleği seviyorsanız onda yok olacaksınız. Sevmiyorsanız yapmaya gerek yok" diye konuştu.

Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, 2023 yılının UNESCO konferansında alınan bir kararla “Aşık Veysel” yılı olarak ilan edilmesini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aşık Veysel’in vefatının 50.yıl dönümünde yapılacak anma programının AKM’de yapılması ricasında bulundu.

"SKORER NOKTASINDA BİR NUMARA BENİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftada iki, üç gün basketbol oynadığını belirterek, "Bu ay aşırı yoğunuz, maç programları yoğun olmayacak. Her hafta muhakkak basket oynuyoruz bakan arkadaşlarımızla beraber. Skorer noktasında bir numara benim" diye konuştu.

Sohbet esnasında sanatçıların yakınları, anılarını da paylaştı.

