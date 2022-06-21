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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

21.06.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Estonya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya’yı müzakerelere dönmeye teşvik ettiklerini, savaşın insani alanda yol açtığı olumsuzlukların azaltılabilmesi için de girişimlerine devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Birleşmiş Milletler'le birlikte müşterek gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

(DHA)

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Estonya Recep Tayyip Erdoğan

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