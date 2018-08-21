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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 02:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylülde kritik birçok görüşme yapmak üzere yurtdışına gidecek ve yoğun diplomasi trafiği yürütecek. Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğin yaşandığı bir dönemde ABD’ye gerçekleşecek ziyarette Erdoğan ile Trump’ın bir görüşme yapıp yapmayacağı ise ziyarete yakın bir tarihte netleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir

Erdoğan, ilk olarak 1-3 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Türk Konseyi toplantısına katılacak. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirecek.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre ekonomik ilişkilerin yanı sıra bu ziyarette ana gündemlerden birisi FETÖ ile mücadele olacak. FETÖ’nün en fazla etkin olduğu ülkelerden olan Kırgızistan’daki FETÖ’cülere dair Erdoğan’ın bazı dosyaları da Ceenbekov’a sunması bekleniyor. Erdoğan’ın Kırgızistan’da düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın bir bölümüne katılması da bekleniyor.

Erdoğan’ın Kırgızistan’ın ardından tarihi henüz netleşmeyen, ancak kulislerde 6 ya da 7 Eylül olabileceği konuşulan Türkiye-Rusya-İran arasındaki üçlü zirvenin üçüncü ayağının Tahran’daki toplantısına katılması bekleniyor. Son dönemde ABD’nin Türkiye ve İran’a yönelik yaptırım kararlarının yanı sıra Suriye’deki gelişmeler de bu zirvenin ana gündemi olacak.

MERKEL İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan, ABD’deki temaslarının hemen ardından Almanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek olan Erdoğan’ın bu ziyaretinin gündeminde de ekonomik ilişkiler ile AB sürecinin yanı sıra başta FETÖ ve PKK olmak üzere terörle mücadele olacak. Türkiye ile ABD arasındaki gerginlikle ilgili başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden Türkiye’nin tavrına yönelik destek açıklamaları yapılmıştı.

TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLİR

Erdoğan, 25 Eylül’de 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için ABD’nin New York kentine gidecek. Erdoğan, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Suriye’deki durum, mülteci krizi ve BM’nin yapısıyla ilgili mesajlar verecek. Erdoğan’ın yatırımcı bankaları ile buluşma, Türk temsilcileri ile görüşme gibi programlara da katılması bekleniyor. Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğin yaşandığı bir dönemde ABD’ye gerçekleşecek ziyarette Erdoğan ile Trump’ın bir görüşme yapıp yapmayacağı ise ziyarete yakın bir tarihte netleşecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tabi ki görüşecek papaz bahanesiyle her şeye zam yapıldı dolar bahane edilerek nasıl zam yaparızı ortadan kaldırdılar ekonominin kötü olmasını papazla dolarla kapattılar şimdi yerel seçimlere hazırız üstü kapatılacak bişi kaldı mı? gerçi feto hala devam ediyor feto der yedirirsiniz makarnanın yanında iyi gider kışta geliyo kömürde lazım
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