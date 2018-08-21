Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir

Erdoğan, ilk olarak 1-3 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Türk Konseyi toplantısına katılacak. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirecek.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre ekonomik ilişkilerin yanı sıra bu ziyarette ana gündemlerden birisi FETÖ ile mücadele olacak. FETÖ’nün en fazla etkin olduğu ülkelerden olan Kırgızistan’daki FETÖ’cülere dair Erdoğan’ın bazı dosyaları da Ceenbekov’a sunması bekleniyor. Erdoğan’ın Kırgızistan’da düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın bir bölümüne katılması da bekleniyor.

Erdoğan’ın Kırgızistan’ın ardından tarihi henüz netleşmeyen, ancak kulislerde 6 ya da 7 Eylül olabileceği konuşulan Türkiye-Rusya-İran arasındaki üçlü zirvenin üçüncü ayağının Tahran’daki toplantısına katılması bekleniyor. Son dönemde ABD’nin Türkiye ve İran’a yönelik yaptırım kararlarının yanı sıra Suriye’deki gelişmeler de bu zirvenin ana gündemi olacak.