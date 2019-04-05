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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldıktan sonra belediyeye geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından belediye binasından ayrılan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Belediyesi

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