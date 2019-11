Cumhurbaşkanı Erdoğan: “F-35’de uzlaşmaz tavır devam ederse Türkiye başka arayışlara girecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin F-35’inproje ve üretim ortağı olduğunu belirttik. Zira F-35’de Türkiye müşteri değildir, ortaktır. Bu proje kapsamında taahhüt ettiğimiz 2,1 milyar doların 1,4 milyar dolarını ödediğimizi tekrar hatırlattık. Şayet F-35 meselesinde mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye’nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara gireceğini de söyledik” dedi.

TBMM’de AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Grup salonunda “Tayyip Dede” diye bağıran küçük bir çocuğa “Efendim” diye cevap veren Erdoğan’ı çok sayıda partili izledi.

Konuşmasının başında Meclis çalışmalarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçe görüşmelerinin 9 Aralık’ta başlayıp 20 Aralık’a kadar devam edeceğini, her bakanın kendi bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü gün tüm ekibiyle birlikte Meclis’te bulunacağını belirtti.

“Artık kanun tekliflerini hazırlama ve tüm safhalarıyla takip ederek yasalaştırma sorumluluğu tamamıyla milletvekillerimize aittir” açıklamasında bulunan Erdoğan, asıl işin milletvekillerine düştüğünü belirtti.

Milletvekillerinin seçim bölgelerini kesinlikle ihmal etmemelerini isteyen Erdoğan, AK Parti grubundaki her milletvekilinin bu iki görevi yürütebilecek beceride olduklarının altını çizdi. Erdoğan ”Bundan böyle kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Her hafta bölgesine gidecek ve bölgesinde sadece her zamanki uğrak yerlerine değil, bölgesinin tüm ilçelerine, mahalle veya köylerine kadar gidip oralardaki vatandaşlarımızın hal ve hatırını soracak, muhtarlarla görüşecek ve bize ulaşması gerekenleri bize ulaştıracak, bakan yardımcılarımıza ulaştırılması gerekenleri bakan yardımcılarımıza ulaştırmak suretiyle bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. AK Parti milletvekili olmak demek, sadece Salı, Çarşamba, Perşembe Ankara’ya gelmek değil, Ankara’daki çalışmaları takip edip, bunu kendi il ve ilçeleri ile sağlıklı bir şekilde koordine etmektir” diye konuştu.