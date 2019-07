“Birçok verdikleri söz verilmemiş gibi konuşmaya başladılar”

31 Ocak 2019 tarihinde açıklanan seçim manifestosu ile millete verilen sözleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "755 belediyede AK Parti’li kadrolar yönetime geldi. AK Parti kurulduğu günden beri sözünün eri olmuş bir partidir. Biz muhalefet adaylarının yaptığı gibi seçimlerde atıp tutup sonra sözümüzü yutmadık, taahhütlerimizi inkar etmedik. Şu anda hemen inkara başladılar. Birçok verdikleri söz verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Daha durun bakalım, önümüzde daha çok önemli süreç var, ne yapacağını, ne yaptıklarını göreceğiz. AK Parti’nin belediye meclis üyeleri bulundukları her yerde denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. İstanbul gibi, Ankara gibi bir ilde kahir ekseriyet AK Parti’li belediye meclis üyelerinde onların herhangi bir karara karşı düşünceleri veya tavrı eleştiriye tabii ama parlamentoda bakıyorsunuz AK Parti’nin parlamentoya getirdiği herhangi bir yasa tasarısı, Cumhur İttifakı’nın birlikte getirdiği yasa tasarısını engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz, bu sizin için meşru ama yerel yönetimlerdeki bu duruş gayri meşru, bu nasıl anlayış. Demokrasinin gereği neyse AK Parti’nin parlamento da belediye meclislerinde de üyeleri bütün görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için şerde fren, hayırda destek. Seçim meydanlarında verdiğimiz her sözü yerine getirmenin gayreti içinde olduk. Mücbir sebeplere dayalı istisnalar dışında her dönemde verdiğimiz sözlerin çok daha fazlasını yerine getirdik, getiriyoruz. Belediye başkanlarımızın tamamından önümüzdeki dönem çalışmalarını 31 Ocak’ta millete ilan ettiğimiz bu ilkeler çerçevesinde yürütmelerini istiyorum. Bu taahhütlerin önemli bir bölümü Türkiye’nin ekonomide ve hayat kalitesinde ulaştığı seviyenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

Muhalefetin çiftçiyi istismar ettiğini söyleyen Erdoğan, "Göreve geldiğimizde, 18 yıl önce evinde arabası dahi olmayan benim vatandaşım bu gün bırakın bir arabayı birçok yerde artık bir araba, iki araba evlerimizde var. Şu anda benim çiftçimin köylerimizde dün traktörü yokken, biçerdöveri yokken, Anadolu’nun her yerinde ortak kullanırken veya kiralama yöntemine giderken şimdi her evin bahçesinde traktör var, biçerdöver var. Bay Kemal’in işi sürekli yalan. Başka bir şey yok. Bunlar konuşuyor olabilir ama bizim söylediklerimizi yapma mecburiyetimiz var” ifadelerini kullandı.