CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FABRİKA AÇILIŞINDA KONUŞTU -1

Umut KARAKOYUN-Cemil SEVAL-Mustafa KÖPRÜLÜ/MANİSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, dünyanın en büyük yiyecek ve içecek firmalarından olan PepsiCo'nun üretim tesisinin ve şaft üretimi yapan Tirsan Kardan Fabrikası'nın açılışını yaptı. İzmir'deki programının ardından, İzmir- Manisa Yolunu kullanıp Sabuncubeli Tünelleri'nden geçerek kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak açılışını yapacağı Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki PepsiCo'nun, yiyecek içecek fabrikasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Uğur Aydemir ve Semra Kaplan Kıvırcık ile protokol üyeleri fabrikanın girişinde karşıladı. Program, PepsiCo'nun tanıtım filminin slaytının izletilmesiyle başladı. Ardından PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ahmet Levent Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşma yaptı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulunarak, "16 yılda yerli ve yabancı ayrımı yapmadan özel sektörün yanında olduk. Ülkemiz 2002 Kasım - 2018 Ağustos ayında 202 milyar dolara yakın yabancı yatırım çekti. Yatırımcı, bir ülkede güven varsa, istikrar varsa gelir, yatırımını yapar. Yatırımcı neden Güneydoğu'da gitmiyor, terör olduğu için. Şimdi orayı terörden arındırıyoruz. Yatırımcı terörden temizlenen bölgelere gidecek, yatırım yapacak" dedi. Eskiden geçim derdi ile yurt dışına göç eden insanların artık firma sahibi olarak yurt dışına gittiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatımızın 5 kat artışla 168,1 milyar dolara çıkması Türkiye'ye olan ilginin neticesidir. Ticaret Bakanımız üzülüyor. Üzülmüyorsun değil mi? 168,1 milyar dolara ulaştık. Biz hedefi 170 olarak koymuştuk. Önümüzdeki yıl 200'ü geçeriz. Benim görevim bakanlarıma hedef vermek. Yoksa ben gider bakan olurum" diye konuştu. 'BİR ÜLKEDE İSTİKRAR YOKSA YATIRIMCI DA GELMEZ'

Kişi başına düşen geliri 11 bin dolara çıkardıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Zengin ile fakir arasındaki uçurumu gidermek için sosyal yardımdan desteklere kadar vatandaşlarımızın yanında olduk. Kısa zaman önce asgari ücreti açıklayarak emekçilerimize verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdik. Bugüne kadar işçimizi, memurumuzu, emeklimizi enflasyona asla ezdirmedik. 16 yıllık iktidarımızda belli çevreler değil; üreticisiyle, kamu kesimiyle, ihracatçısıyla 81 milyonun tamamı kazanmıştır. Büyüyen pastadan tüm kesimler haklarını almıştır. Ekonomik başarının formülü gayet basittir. Siyasi istikrar ve güven olmadan ekonomide başarı sağlanamaz. Bir ülkede istikrar yoksa, yatırım da gelmez, yatırımcı da gelmez. Bizden önce Türkiye'de koalisyonlar hükümetleri vardı. Biz koalisyon görmedik. Bizim dönemimizde 16 yıldır sürekli tek başına iktidar olduk. Tabii bu bizi hem parlamentoda bir istikrara hem de yönetimde idarede istikrara götürdü. Şimdi bu yeni yönetim sistemiyle bunu çok daha farklı duruma doğru götürmek istiyoruz."

'BATININ HALİNİ GÖRÜYORSUNUZ, BİRİNDE BAŞLIYOR, BİRİNE SIÇRIYOR' Milli iradeden asla taviz vermediklerini kaydeden Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi olaylarına da değinerek, "Türkiye'nin son 16 yıl da elde ettiği ekonomik zaferlerin sırrı buradadır. Milli iradeden asla taviz vermediğimiz için hem kendi girişimlerimiz, hem de uluslararası sermaye ülkemizde uzun vadeli yatırımlara girebilmiştir. Bu başarıya, terör saldırılarından darbe girişimine ekonomik sabotajlara rağmen ulaştık. Karşı karşıya bulunduğu sınama ne kadar büyük olursa olsun ülkemiz bu süreçte demokrasiye hukuk devletine ve serbest piyasa ekonomisine bağlılığından asla taviz vermemiştir. Türk milleti 15 Temmuz gibi eylemleri bile aklı selim ile yönetmeyi başarmıştır. Ekonomisi bizden ileride olanlar dahil hiçbir devlet, özellikle 15 Temmuz gibi bir badireyi, böyle büyük bir ihaneti atlatamazdı. Şiddet düzeyi Gezi olaylarıyla kıyas dahi edilemeyecek Batının halini görüyorsunuz. Birinde başlıyor, birine sıçrıyor. Ne hale geldiğini görüyorsunuz. Beş yıl önce kurşun sıkan, bomba atan vandallara karşı bizi demokrasiye davet edenler bugün çok daha küçük çaplı hadiselerde ortalığı ayağa kaldırıyorlar. 15 Temmuz'un ardından ilan ettiğimiz OHAL'i eleştirenler, üç beş günlük eylem için OHAL seçeneğini gündeme getiriyorlar" diye konuştu.

'YOLU DOĞRU OLANIN YÜKÜ DE AĞIR OLUR' Türkiye'de 4 milyon mülteci bulunduğunu, batının mültecileri kabul edemediğini söyleyen Erdoğan, "Ama biz aldık. On yıllardır PKK mücadelemize laf söyleyenler bugün DEAŞ'ın kanlı eylemleri karşısında en sert tedbirleri almaktan çekinmiyorlar. Bizi eleştirdikleri ne varsa katbekat kendileri yapıyorlar. Türkiye, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecektir. Yolu doğru olanın yükü de ağır olur. 31 Mart mahalli idareler seçiminde yine ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını perçinleyecek bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Milletimiz 16 yıldır olduğu gibi bir kez daha tercihini hizmet ve eser siyasetinden yana kullanacaktır" dedi. "Ben fabrikanın sosyal amaçlı bazı adımlarının olduğunu biliyorum. Türkiye'de de sosyal destekli adımlara herhalde katkıda bulunacaksınız değil mi?" diye soran Erdoğan ardından sözlerine son verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından dünyanın en büyük yiyecek ve içecek firmalarından birisi olan PepsiCo'nun üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi. 47 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 100 bin metrekare alan üzerine kurulan fabrikada 350 kişiye istihdam sağlıyor.