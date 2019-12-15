Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Libya Ulusal Mutabakat H\u00fck\u00fcmeti Ba\u015fkanl\u0131k Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Fayez Al Sarraj'\u0131 kabul etti.\nG\u00f6r\u00fc\u015fme, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dolmabah\u00e7e Ofisi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.PARTNER\u015eeyma Suba\u015f\u0131 ile Burcu Esmersoy'un aras\u0131 neden a\u00e7\u0131ld\u0131?Dolmabah\u00e7e'de Libya ile kritik g\u00f6r\u00fc\u015fmeBalkondan d\u00fc\u015ferek yaraland\u0131
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