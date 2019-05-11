Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazlı Kılıç’ın annesinin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın annesi Yosma Kılıç’ın cenaze törenine katıldı.

Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden annesi Yosma Kılıç (87) için Kağıthane Cengiz Topel Camisi’nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Kılıç’ın ailesi ve yakınları katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreninde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre dua etti. Ardından Yosma Kılıç’ın cenazesi, Hasdal Mezarlığı’na defnedilmek üzere yakınlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

