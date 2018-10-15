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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, 1970'lerin ortalarında bünyeye girmiş, 40 yıl boyunca da o bünyede sinsi şekilde büyümüş, palazlanmış, vücudun farklı organlarına bulaşmış habis bir urdur."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 16:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, 1970'lerin ortalarında bünyeye girmiş, 40 yıl boyunca da o bünyede sinsi şekilde büyümüş, palazlanmış, vücudun farklı organlarına bulaşmış habis bir urdur."


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