Cumhurbaşkanı Erdoğan: (FETÖ) Bu yapı, bir dönem ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiştir.

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu
Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!
Yunanistan, Suriyeli yüzücüyü 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutukladı
Fransa'dan İdlib açıklaması
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
LGS 3. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Okullar ne zaman açılacak?
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum