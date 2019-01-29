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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ile mücadelede en küçük bir gevşeme asla söz konusu değildir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 20:33 | Son Güncelleme

IHAAW130542-SIY/24-01-2019 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ile mücadelede en küçük bir gevşeme asla söz konusu değildir" dedi. 24.01.2019 13:05:42 TSI NNNN

IHAAW130542-SIY/24-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ile mücadelede en küçük bir gevşeme asla söz konusu değildir" dedi.

24.01.2019 13:05:42 TSI
NNNN

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