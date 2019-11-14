HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “FETÖ, Türkiye’nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür. Görüşmelerimizde, FETÖ’nün ABD’deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguladık.”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 00:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “FETÖ, Türkiye’nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “FETÖ, Türkiye’nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür. Görüşmelerimizde, FETÖ’nün ABD’deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguladık.”

Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi
Erdoğan ve Trump çalışma yemeğindeErdoğan ve Trump çalışma yemeğinde
İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş dehşet saçmıştı! Korkunç cinayette 'aldatma' şüphesi

Uzman çavuş dehşet saçmıştı! Korkunç cinayette 'aldatma' şüphesi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Kritik zirve sona erdi

Kritik zirve sona erdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

AK Parti'de istifa

AK Parti'de bir istifa daha

CHP'den televizyon programlarına katılım ile ilgili flaş karar

CHP'den televizyon programlarıyla ilgili flaş karar

Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.