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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına benzer bir adımın önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusu içinde de atılacağını söyledi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 04:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına benzer bir adımın önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusu içinde de atılacağını söyledi.


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