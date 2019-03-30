Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fırat’ın doğusuna çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fırat’ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi mitinginde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumdaki bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık. Kendileri niyetlerini ifade etmekten çekinmiyor” ifadelerini kullandı.

“Nasıl Gabar’dakileri gömdüysek, Cudi’dekileri gömdüysek, Tendürek’tekileri gömdüysek, sizleri de gömeriz”

HDP Milletvekili Sezai Temelli ve HDP’lilerin yaptığı açıklamaları mitinge katılanlara dev ekranlardan izlettiren Erdoğan, “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Karadenizimiz var, Akdenizimiz var, Egemiz var, Marmaramız var ama Kürdistan diye bir bölge yok. Bay Sezai sen Kürdistan’da mı yaşamak istiyorsun. Irak kuzeyinde Kürdistan var. Terör sevicilerini de al yanına oraya gidin. Bu toprakları size böldürtmeyiz. Nasıl Gabar’dakileri gömdüysek, Cudi’dekileri gömdüysek, Tendürek’tekileri gömdüysek, sizleri de gömeriz. Buna müsaade etmeyiz” diye konuştu.