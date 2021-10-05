Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyatlar uygun" demişti! Kılıçdaroğlu'ndan market tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclisteki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının büyük bir bölümünde ekonomiye değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, hafta sonu Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MARKET TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, alışveriş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fiyatlar uygun" demesine değinen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan, milletin gözünü boyamak için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketine gidiyor, 'Fiyatlar gayet uygun' diyor. Sana göre uygun. Sen bedava yaşıyorsun zaten. Sen acaba ayda 2 bin 825 lira aylık alan bir asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun? Bu kişi ayrıca vergi ödüyor. Açlık sınırı da 3 bin 49 lira. Erdoğan cebinden parayı çıkarıp ödüyor. Bin küsur lirayı ödüyor, 'Fiyatlar gayet uygun' diyor. Sen milleti mi kandırıyorsun, fiyatların ne olduğunu bilmiyor musun?

"KARA KIŞ EKONOMİSİ YAŞAYACAĞIZ"

Kara kış geliyor. Kara kış ekonomisi yaşayacağız. İnsanlar faturalarını ödeyemiyor. Büyük sıkıntı içindeler. Daha zamlar gelmedi. Kara kışta göreceksiniz Erdoğan'ın ekonomisini, milleti nasıl perişan ettiğini. Yağmur gibi zamlar gelecek.

SİYASETTE RÜŞVET İDDİASI

Siyasette kirlilik var. Rüşvet alan siyasetçiler var. Bunu ben değil İçişleri Bakanı söylüyor. Rüşvet alan siyasetçiye korkusundan kimse dokunamıyor. "Neden rüşvet aldın" sorusunu bile soramıyorlar.

"2006'DAN BERİ BU KARARNAME ÇIKMIYOR"

Vergi cennetlerinin bir kararnameyle açıklanması lazım. 2006'dan beri bu kararname çıkmıyor. Neden? Uyuşturucu baronlarının paraları için, rüşvet paraları için çıkmıyor. Uyuşturucu paralarını oradan getireceksin meşruiyet kazandıracaksın.

YOLSUZLUKLARI ARAŞTIRMA KOMİSYONU

AK Parti 2002'de Meclise geldiğinde ne yaptı? Yolsuzlukları araştırma komisyonu kurdu. İnşallah aynı şeyi yapacağız. Bütün yolsuzlukları milletin önüne koyacağız. Geçmişte ne yaptılarsa aynısını yapacağız.

Zindaşti'yi serbest bırakan kim? Orta Doğu'nun en büyük baronu. Polis yakalamış, hapse atmış. Kim serbest bıraktı bu adamı? İçimde uktedir. Denizli'deydim akşam. Bir video gördüm. 2 askerimiz yakılarak öldürüldü. Talimatı veren IŞİD'li Türkiye'de. Polis yakalıyor. Bir bakıyoruz serbest bırakılıyor. Bir gazeteci arkadaşımız bunu yazıyor, yeniden yakalanıyor ve tutuklanıyor. Kim bu adamı serbest bıraktı? Erdoğan neden susuyor? Ben sormayacak mıyım, sen baronlardan mı yanasın, halktan mı yanasın? Sezgin Baran Korkmaz'ı önce kim tutukladı, sonra kim serbest bıraktı?

SÜLEYMAN SOYLU'YA TEPKİ

Sayın bakan senin orada bir dakika dahi durman bile ayıptır. Sen rüşvet alanları korumuyor musun? 10 bin dolar rüşvet alıyor diye çıkıp konuştun. Savcılığa suç duyurusunda niye bulunmadın? Bir İçişleri Bakanı rüşveti koruyorsa temiz adam değildir. Rüşvetçiyi koruyorsa temiz adam değildir

İSTANBUL'A YAPILAN MERKEZ BANKASI BİNASI YURT OLACAK

Hala yurt sorununu çözememişseniz bir sorun var demektir. Bunların düşünceleri çok farklı. Halkın sorunlarını çözmek gibi bir düşünceleri yok. Ankara'nın içini boşaltıyorlar. Şimdiden parça parça Merkez Bankası'nı İstanbul'a nasıl taşıyacağız. Tefeciler Londra'da olmasın da o binada olsun. Allah inandırsın o binayı öğrenci yurt yapacağız Merkez Bankası Ankara'da kalacak."

