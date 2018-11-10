Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya geldi

PARİS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.15'te Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Paris'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere 2 gün resmi temaslarda bulunacak.
Ziyaretin ilk gününde Orsay Müzesi'ndeki "Picasso Bleu et Rose" isimli sergiyi gezecek ve resepsiyona katılacak Recep Tayyip Erdoğan, Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret vesilesiyle bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.
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