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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'ya gidecek 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.
İtilaf devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren ‘Ateşkes Günü’nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te anma törenleri düzenlenecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğindeki anma törenlerine, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 80 ülkenin lideri katılacak. Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edecek. Paris Barış Forumu'na da katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron başta olmak üzere, bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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