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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FRANSA'YA GİDECEK 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100.

Haber: İSTANBUL, (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. Yıldönümü vesilesiyle Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. 100 civarında devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey uluslararası yetkili katılacağı etkinliklerle birlikte, Erdoğan'ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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