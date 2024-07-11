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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

11.07.2024 20:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da, Macron ile görüştü.

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Görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının gerekli olduğunun altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa'nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını ifade etti.

ZELENSKIY İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Zirve kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

AA-20240711-35118972-35118970-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_UKRAYNA_DEVLET_BASKANI_ZELENSKIY_ILE_BIR_ARAYA_GELDI

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zelenskiy ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan
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