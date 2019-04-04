Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay'ı kabul etti

\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay'\u0131 kabul etti.\nBeylerbeyi Saray\u0131'nda bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabul, yakla\u015f\u0131k bir saat s\u00fcrd\u00fc.PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Ke\u00e7i\u00f6ren Belediye Ba\u015fkan\u0131 Alt\u0131nok: "Alparslan T\u00fcrke\u015f\u2019i okumam\u0131z ve okutmam\u0131z laz\u0131m"Prof. Dr. Kumsar: Ac\u0131payam'da 6 ve \u00fczeri deprem beklenmiyor
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