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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Merkel ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2019 03:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan merkel G20 Zirvesi

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