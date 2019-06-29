Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Merkel ile görüştü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Japonya'n\u0131n Osaka \u015fehrinde d\u00fczenlenen G-20 Zirvesi kapsam\u0131nda Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel ile g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...PARTNERY\u0131llard\u0131r bedeninde ta\u015f\u0131yor! Bak\u0131n ne anlama geliyormu\u015fTrump\u2019tan Kim'e s\u0131n\u0131rda g\u00f6r\u00fc\u015fme teklifiAlman bas\u0131n\u0131: Bir mahkeme karar\u0131 kusursuz demokrasi yaratmaz
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