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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'ya gidecek

13.11.2022 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15-16 Kasım'da Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak.

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G20 liderleri, bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.

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Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.

Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA FUAT OKTAY VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-16 Kasım'da Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya G20 erdoğan

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