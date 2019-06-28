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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 07:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ilk programı olan "Dijital Ekonomi" temalı liderler etkinliğine ve "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeğine katıldı

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde "Dijital Ekonomi" temalı liderler etkinliği ile "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeğine katıldı.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Japonya'nın Osaka şehrinde temaslarına başladı.

G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, toplantı başlamadan önce zirvenin gerçekleştirildiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanında liderleri tokalaşarak karşıladı.

Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu. Erdoğan aile fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yan yana durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Dijital Ekonomi" temalı liderler etkinliğine geçti.

Etkinliğin ardından liderler, "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeğine iştirak etti.

Erdoğan, çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Sohbet sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
G20 Liderler Zirvesi Osaka Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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