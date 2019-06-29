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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 09:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 45 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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G20 Liderler Zirvesi INTEX Osaka Fuar Merkezi İngiltere Başbakanı Teresa May'i kabul Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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