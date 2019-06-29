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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (5) - "(Kaşıkçı cinayeti) Türkiye'ye iki uçakla gönderilen 15 kişi bu işin failleridir ve bu işi meydana çıkarması gereken de birinci derecede MBS'dir. Çünkü telefon görüşmemizde bu konuyla ilgili bu sözü verdi ama şu ana kadar yapılmış herhangi bir şey yok"

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Türkiye'ye iki uçakla gönderilen 15 kişi bu işin failleridir ve bu işi meydana çıkarması gereken de birinci derece MBS'dir. Çünkü telefon görüşmemizde bu konuyla ilgili bu sözü verdi ama şu ana kadar yapılmış herhangi bir şey yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin G20 süresince Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) ile görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Erdoğan, kendisiyle bir görüşme yapmadığını söyledi.

Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin açığa kavuşturulması sorumluluğunun kimde olduğu ve açığa çıkarmanın nasıl olabileceğine yönelik bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi esnasındaki bilgiler, kayıtlar onları dinledim. Bu kayıtları dinlediğim için biliyorum ki bu kayıtları MBS'in gönderdiği kişilere de istihbarat teşkilatımız dinletti, onlar da biliyorlar. Hatta onların tespitleri çok daha ileri, 'Bu bir vahşettir, fecaattir vesaire' gibi. Hatta çok daha burada söylenemeyecek kadar ağır olan ifadeler söz konusu. İlk etapta Türkiye'ye iki uçakla gönderilen 15 kişi bu işin failleridir ve bu işi meydana çıkarması gereken de birinci derecede MBS'dir. Çünkü telefon görüşmemizde bu konuyla ilgili bu sözü verdi ama şu ana kadar yapılmış herhangi bir şey yok. Bunu onlar çıkaracak meydana, başka yerde fail aramalarına gerek yok zira kendilerinin eski Dışişleri Bakanının söylemiş olduğu yalanlar var, MBS'e söylettikleri yalanlar var, bu kadar açık. Daha ne söyleyeyim."

"Bunu onların meydana çıkarması lazım, belgeler ortada, kayıtlar ortada." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce bir insan öldürülüyor, bu kadar hafif mi? Medya olarak, uluslararası medyanın buna çok daha ileri derecede sahip çıkması lazım. Dolar her şeyi satın alıyor mu? Alamayacağı bir şeyler de olması lazım, alamayacağı bir şeyin de kalem olduğuna inanıyorum. Kalemi satın alamaması lazım, düşünceyi satın alamaması lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir soru üzerine, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinde Türkiye-ABD ilişkileri üzerinde durduklarını belirterek, "Bunun yanında S-400 üzerinde durduk, F-35 üzerinde durduk. Bundan sonra daha neler yapacağız bunun üzerinde durduk ve Sayın Trump'ın Türkiye seyahati üzerinde durduk. Amerikalı iş adamlarıyla Türk iş adamlarını üst düzeyde bir araya getirmeyi aramızda konuştuk." dedi.

(Bitti)

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basın toplantısı G20 Liderler Zirvesi INTEX Osaka Fuar Merkezi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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