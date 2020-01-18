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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport Projesi hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport Projesi hakkında bilgi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport Projesi hakkında bilgi aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Beyoğlu'ndaki Galataport Projesi'ne geçti.

Yapımı devam eden proje hakkında bilgi alan Erdoğan'ı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da ziyarette yer aldı.

Erdoğan, buradan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne geçecek.

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beyoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan Galataport projesi Recep Tayyip Erdoğan

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