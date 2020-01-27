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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2020 20:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Gambiya’da mevkidaşı Adama Barrow ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir temaslarını tamamlamasının ardından Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’un daveti üzerine geldiği Gambiya’da, mevkidaşı Adama Barrow ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gambiya’da, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Gambiya’da mevkidaşı Adama Barrow ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir temaslarını tamamlamasının ardından Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’un daveti üzerine geldiği Gambiya’da, mevkidaşı Adama Barrow ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gambiya’da, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

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