Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da

BANJUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Gambiya Cumhurba\u015fkan\u0131 Adama Barrow taraf\u0131ndan onuruna verilen resmi yeme\u011fe kat\u0131ld\u0131.\nBir otelde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen resmi yemekte, Erdo\u011fan'a e\u015fi Emine Erdo\u011fan da e\u015flik etti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMetroda \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!En g\u00fczel Naz\u0131m Hikmet s\u00f6zleriTart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ye\u011fenlerini bacaklar\u0131ndan vurdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum