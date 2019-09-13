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 Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1)

Beyza Nur GÜLER - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Burada terör örgütü PYD/YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı? Şu anda istediğimiz tavır yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı.
Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili konuşan Erdoğan, " Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır" dedi. Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirveyle ilgili konuşan Erdoğan, "Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. İdlib'deki gelişmelerde de gözetleme noktaları dahil olmak üzere bunlardaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleriyle verilen mücadele, bunları ele almak suretiyle bu süreci devam ettireceğiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki ABD ile yürütülen operasyonlarla ilgili "Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Burada terör örgütü PYD/YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı? Şu anda istediğimiz tavır yok" dedi.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1)

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