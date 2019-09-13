 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Beyza Nur GÜLER - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Burada terör örgütü PYD/YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı? Şu anda istediğimiz tavır yok" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili konuşan Erdoğan , şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi olay dün gece vuku buldu. Ve olayda ilk etapta 4 daha sonra tabii şehitlerimizin sayısı 7’ye yükseldi. Şu anda tabii 10 kadar yaralımız var. Allah yaralılarımıza şifalar, şehitlerimize de rahmet eylesin. Ve hemen İçişleri Bakanı’nı oraya gönderdik. Aynı zamanda genel başkan yardımcımızı da oraya gönderdik. Gerek valimizden anbean bilgileri aldığım gibi, şehit aileleri ile de 4’ü ile birebir görüşme fırsatım oldu. Fakat, onların tevekkülü, onlar bütün bunlar karşısında zaten diyorlar ki, 'Biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik. Bunlar bizi yıldıramaz, yıldırmayacak.' Ama tabii tüm bu olaylar teröre karşı verdiğimiz bu mücadele neticesinde ciddi manada bir çılgınlık. Fakat ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Ve sonunda inanıyorum ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ordusuyla, polisiyle, jandarmasıyla, güvenlik güçleriyle bu işten galip gelecektir. Şu anda da bildiğiniz gibi orada gerek HDP ilçe başkanı, gerekse belediye Fen İşleri, şimdilik ilk etapta bunlar alındı. Ve başkaları da bu süreç içerisinde alınıyor, alınacak diye düşünüyorum.”

ÜÇLÜ ZİRVE Pazartesi günü gerçekleşecek olan Rusya, İran, Türkiye zirvesi ile ilgili olarak da Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu zirve bir süreç. Soçi’de başladı, Ankara’yla devam etti. Daha sonra Tahran’da süreci devam ettirdik. Şimdi tekrar dönüşü yaptık ve Soçi, arkadan şu anda Ankara’da buna devam ediyor. Ankara’da yapacağımız bu zirve ile beraber de tabii ağırlık olarak İdlib’deki bu gelişmeleri ele alacağız. İdlib’deki gelişmelerde de bildiğiniz gibi gözetleme noktaları dahil olmak üzere bunlardaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleri ile verilen mücadele, bunları ele almak suretiyle de bu süreci devam ettireceğiz. Tabii koalisyon güçlerinin kendilerine göre yaptığı bazı çalışmalar var. Bizim onlarla da yaptığımız bazı görüşmeler var. Amerika ile yaptığımız bazı görüşmeler var. Bildiğiniz gibi, bizim sınırımızdan şöyle derinliğe diye baktığımızda sayın Trump’ın, daha önce 20 mil olarak ifade ettiği, yani 30 kilometre civarındaki bir derinliği kapsayan bu bölgedeki çalışmalarımız, bizim silahlı kuvvetler mensupları ile Amerika’nın aynı şekilde mensupları görüşmeler yaptık. Ve bu görüşmeler neticesinde varılan bazı noktalar var. Nitekim şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte bölgede biliyorsunuz lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Ama tabii bu hava harekatı yeterli değil. Burada terör örgütü PYD, YPG bunlara karşı Amerika’nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı, şu anda henüz istediğimiz tavır yok. İstediğimiz tavrın gelişmesi, oluşması lazım. Bir hafta önce sayın Trump ile görüşme olmuştu. Şimdi de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na gidiyorum. BM Genel Kurulu’nda, büyük ihtimalle sayın Trump ile orada bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerimizde bunları tekrar ele alacağız. Buna göre de bu bölgedeki çalışmalarımızı hassasiyetle yürüteceğiz.”