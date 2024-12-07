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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te depremzede aileye misafir oldu! Duygusal anlar yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te depremzede aileye misafir oldu! Duygusal anlar yaşandı

07.12.2024 22:21
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Gaziantep'te 5 bin 113 konut anahtar ve tapu teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrası depremzede ailenin evine misafir oldu. Ailenin ziyaret sırasında depremde kaybettikleri çocuklarının fotoğrafını göstermesi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te depremzede aileye misafir oldu! Duygusal anlar yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Güneyşehir 5 bin 113 konut anahtar ve tapu teslim törenine katıldı. Törende halka hitap eden ve anahtar ile tapu teslimi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonrasında depremde 2 çocuğunu kaybeden depremzede aileye misafir oldu.

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DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ailenin ziyaret sırasında depremde kaybettikleri çocuklarının fotoğrafını göstermesi sırasında duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, depremde sol kolunu kaybeden ev hanımına son durumunu sorarken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin protez yaptırdıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında evin küçük çocuklarına da tablet hediye etti. Erdoğan'a elini öperek teşekkür eden çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de yer aldı.

VATANDAŞLARI SELAMLADI

Erdoğan, ziyaretin ardından çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan'a vatandaşların yol boyunca sevgi gösterisinde bulunması ve davul zurna çalması ise renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Recep Tayyip Erdoğan
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