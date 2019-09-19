Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Gaziler G\u00fcn\u00fc nedeniyle Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk ve beraberindeki gazileri Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi\u2019nde kabul etti. D\u00fcnyan\u0131n deniz kuvvetleri en g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00fclkeleri a\u00e7\u0131kland\u0131! T\u00fcrkiye bak\u0131n ka\u00e7\u0131nc\u0131 s\u0131radaMHP lideri Devlet Bah\u00e7eli'den \u00e7ok sert a\u00e7\u0131klamaMilli Fark\u0131ndal\u0131k Platformu Ba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: \u201cMHP Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli\u2019nin kutlu \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na kulak verelim\u201d