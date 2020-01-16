Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bin 250 terörist etkisiz hale getirildi."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l PKK\u2019ya y\u00f6nelik ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonlarda bin 250 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Babacan'\u0131n partisiyle ilgili fla\u015f geli\u015fme! 20 Ocak deniyordu ama...Ahmet Hakan'dan Fatih Altayl\u0131'ya 'Selahattin Demirta\u015f' yan\u0131t\u0131!AK Partili \u00d6zkan: CHP'liler Kanal \u0130stanbul g\u00fczergah\u0131nda ciddi arazi kapatt\u0131