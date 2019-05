Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ve sporcularla iftarda buluştu

Muhammet KAÇAR- Selçuk BAŞAR/SAMSUN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve sporcular ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, "Bu tarihi günde tam 1 asır önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atan milletimize mücadele azmi aşılayan cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Bandırma vapurundaki yol arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum. Allah ömür ve imkan verirse 2023 Türkiye’sini birlikte inşa edeceğiz, 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları ise sizler olacaksınız. 1071’de Malazgirt’te, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yükseltilen mücadele sancağını, İstikbal’e sizler hazırlayacaksınız." dedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen iftar etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler ve sporcularla bir araya geldi. Gün boyu samsun'de çeşitli etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1919 Bitmeyen Yolculuk' drama sahne gösterimi programının ardından Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'a geldi. Gençler ve sporcular ile düzenlenen iftar programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Bakanlar Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda sporcu ve gençler de katıldı. Kuran ı kerim tilavetiyle başlayan programda Devlet Klasik Türk Müziği korusu da ilahi dinletisinde bulundu.

'DAVAMIZA HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

İftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 yıllık siyasi hayatımızın her sahasına daima sizlere daha güzel, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye bırakmak için gayret ettik. Zorluklar karşısında yılmadık. Saldırılar karşısında asla geri adım atmadık. Belediye başkanlığında, başbakanlıkta, cumhurbaşkanlığında üstlendiğimiz her görevde sizi kimliği taşımaktan, vatandaşı olmaktan iftihar duyacağız bir ülkede yaşatmak için ter döktük. Ecdadımızın emaneti olan bu vatana gerektiğinde canını ortaya koyarak sahip çıkan milletimizi hak ettiği konuma getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Milli iradeye kast eden elleri, hezimete uğrattık. Son 17 yılda sadece Türkiye'yi büyütmedik, aynı zamanda 82 milyonun kardeşliğini de muhabbetini de büyüttük. Milletimizin üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik. Uzun yıllar Fetret dönemi yaşayan bu ülkeyi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımları ile bu sayede tanıştırdık. İnşallah bu anlayışla de yolumuza devam edeceğiz. Milletimize emanetini asla yere düşürmeyecek büyük ve güçlü Türkiye davamıza sadakatle hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

'BUGÜN GURURLUYUZ'

Bugün gururlu ve coşkulu olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili gençler bugün gururluyuz, coşkuluyuz. Bugün milliyetçe tarihimizin en önemli dönemlerinden birine hep beraber şahitlik ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 82 milyon vatandaşımızla birlikte coşkuyla, büyük bir sevinçle kutluyoruz. İstiklal harbimizin meşalesinin yakılışının tüm ülke sathında, mücadele sancağının açılışının 100'üncü seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen milletimizin nasıl yediden yetmişe bir özgürlük mücadelesi verdiğini bugün çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bu tarihi günde tam 1 asır önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atan milletimize mücadele azmi aşılayan cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Bandırma vapurundaki yol arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.

'RABBİM HEPSİNDEN RAZI OLSUN'

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Kurtuluş savaşımız başta olmak üzere Balkan Harbi'nde 1'inci Dünya Savaşı'nda Trablusgarp'ta Çanakkale'de, Yemen'de şanlı Medine müdafaasında, Galiçya'da şehit olan her bir askerimizi minnetle yâd ediyorum. Aynı şekilde Kore'de, Kıbrıs'ta ve 34 yıllık terörle mücadele sürecinde gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Vatanımızın bakarsa uğrunda şahadeti göze alan gazilerimizi ülkem ve milletim adına şükranla selamlıyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Ramazan ayı ve bu ayın içinde bulunan bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi hürmetine âlemlerin rabbinden dualarımızı kabul buyurmasını niyaz ediyorum" dedi.

'TARİH, TOPLUMLAR İÇİN GELECEĞİN PUSULASIDIR'

Tarih bilinci, tarihi şuuru olmayan milletlerin geleceğinin de karanlık olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle konuştu:

"Tarih, milletler için zaferlerinden ve hezimetlerinden ders çıkardıkları bir ibret vesikasıdır. Tarih, aynı zamanda toplumlar için geleceğin pusulasıdır. Biz 2 bin 200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız. Daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız. Tarih bilinci, tarihi şuuru olmayan milletlerin geleceği de karanlıktır. Kendi mazisine bigâne kalanlar, geçmişlerini ihmal ve inkar ederler. Tıpkı kuru yaprak misali; esen rüzgârın yönüne göre sağa sola savrulmaktan kurtulamazlar. Bizler ulu çınar gibi kökü derinlerde tarihi bir mirasın büyüttüğü, beslediği bugünlere getirdiği bir milletiz. Öyle olmak zorundayız."

‘SİZLERDEN OLİMPİYAT MADALYALARINI BEKLİYORUZ’

Erdoğan, salonda bulunan genç sporculardan olimpiyatlarda madalya beklediğini artık dünya şampiyonluklarının da yetmediğini belirterek şunları söyledi:

"Mazimizden ilham alarak daha kararlı, daha sağlam bir şekilde geleceğimizi inşa etmekten bahsediyoruz. Şu anda karşımdaki bütün sporcu gençlere özellikle bir tavsiyem var. Diyorum ki, önümüzdeki olimpiyatlarda artık sizlerden olimpiyat madalyalarını bekliyoruz. Artık dünya şampiyonlukları bize yetmiyor. Olimpiyatla, bunları bekliyoruz. Bir dönem unutturulan, insanımızın hafızasından silinmek istenen şanlı tarihimizin önemli günlerini yeniden diriltmeye çalışıyoruz. Anadolu’nun kapılarını milletimize açan Malazgirt destanını işte bu yüzden manasına uygun bir şekilde yeniden kutluyoruz. Tarihin tozlu sayfalarına mahkûm edilen Kut-ül Amare zaferimizi bunun için tekrar yâd ettik. Sarıkamış felaketinde ecdadımızın verdiği mücadeleyi bunun için her sene siz gençlerimizle hatırlıyor, hatırlatıyoruz. Aslın en büyük zaferlerinden birinin yazıldığı Çanakkale Şehitliklerimizi bu hassasiyetle bakımsızlıktan kurtardık yeniden imar ve ihya ettik, 15 Temmuz Demokrasi mücadelemize de yine bu anlayışla millet olarak sahip çıkıyoruz. Bugün de tarih şuurumuzun bir göstergesi olarak buradayız Samsun’dayız. Milletimizin makus talihinin değiştiği bu müstesna günü siz gençlerimizin heyecanlıyla, sizlerin iştiraki ile taçlandırmamızın sebebi de yine aynıdır."

‘ÜLKEMİZİN KAZANIMLARININ TAMAMI SİZE AİTTİR’

19 Mayıs 1919’da verilen mesajın, yeni nesil tarafından son nefesine kadar taşınacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki her bir kardeşimin, 19 Mayıs’ta verilen mesajı son nefesine kadar taşıyıp gelecek kuşaklara teslim edeceğine inanıyorum. Sevgili genç kardeşlerim unutmayın, her milletin bir hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üstünde büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasıdır. Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan tüm insanlığın umudu bu milleti tekrar liderliğe taşımaktır. Biz son 17 yılda milletimizin kollarına vurulan prangaları tek tek parçaladık. Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık. Saldırılar ne kadar büyük olursa olsun, hasımlarımız ne kadar güçlü olursa olsun her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğine dair inancımızı hamdolsun 82 milyonun tüm fertlerine kazandırdık. Şayet bugün pasaportu itibarlı, bölgesinde ve dünyada kendisinden söz ettiren bir Türkiye varsa bu son 17 yılda atılan adımların neticesidir. Şayet bugün dünya 5’ten büyüktür gerçeğini cesaretle dillendiren bir Türkiye varsa bu son 17 senede sağlanan özgüvenin eseridir. Şayet bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa bu hepimizin ortak başarısıdır. Şayet bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika’ya el uzatan Orta Asya ve balkanlardaki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu ekonomiyle beraber, diplomasi de de imza attığımız zaferlerin meyvesidir. Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş, tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Ülkemizin kazanımlarının tamamı sizlere aittir, sizlere emanettir. Allah ömür ve imkan verirse 2023 Türkiye’sini birlikte inşa edeceğiz, 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları ise sizler olacaksınız. 1071’de Malazgirt’te, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yükseltilen mücadele sancağını, İstikbal’e sizler hazırlayacaksınız. Türkiye’ye hizmet bayrağını sizler devralacak ve 19 Mayıs ruhu ile daha ileriye götüreceksiniz. Şairin o güzel ifadesi ile, ‘ Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır’ Evet siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir."