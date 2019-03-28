Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşı tarafın bir adayı var. Teröre bulaşmış bir isim. Biz de bu konuda çok kararlıyız. Bundan önce olduğu gibi, 3, 5 sene bekle, acaba nedir, ne değildir, bekleyemeyiz. Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT'leri, her şeyi hazır olarak elimizde tutuyoruz. Seçim sonucu neticelere göre de adımlarımızı atacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atakule'de buluştuğu gençlerin sorularını yanıtladı. Program, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı. Yoğun bir maratonda bulunduklarını belirten Erdoğan, bu maratonda finale yakın Atakule'de gençlerle bu toplantıyı yapmanın kendisi için bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade etti. Pazar günü yapılacak 31 Mart yerel seçiminin Türkiye'nin beka sorununun öne çıktığı bir seçim olduğunu anlatan Erdoğan, "Terörle mücadelede, Türkiye'nin dört bir yanında nelerin olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Gerek içeride gerek dışarıda bir mücadelemiz var. İçeride Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, dışarıda Kandil'den yönetilen bir süreci işliyoruz, takip ediyoruz. Mehmetçik'imiz, polisimiz, güvenlik korucularımız olsun çok ciddi bir mücadele veriyorlar. İyi bir netice aldığımızı düşünüyorum. Güvenlik güçlerimizin verdiği bu mücadeleyle her geçen gün biraz daha huzur, refah ortamını yakalıyoruz." diye konuştu.

- "Farklı bir Diyarbakır, Şırnak, Cizre, Silopi, Van, Siirt, Mardin var" Güneydoğu ve Doğu'da terör örgütü PKK'nın açtığı çukurları, tünelleri hatırlatan Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik bakanlığı döneminde bölgedeki sıkıntıları çözmekle görevli olduğunu anlattı. Yıkılmış olan binaları kentsel değişimle ele alınarak, yeniden bir yapılanmanın meydana geldiğini kaydeden Erdoğan, "Farklı bir Diyarbakır, Şırnak, Cizre, Silopi, Van, Siirt, Mardin var. Bütün bunlar, Özhaseki'nin koordinasyonunda yürüdü. Şu anda bu bölgelerin eskisini, 15 sene öncesini bilenler, bu şehirler nasıl inşa ve ihya edildi diye şaşar. Onun için de ben kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - "Bunun tek sebebi terör" Mardin'den geldiğini belirten bir kız öğrenci, söz alarak, Mardin'de yaşanan değişikliği anlattı. Mardin'de bir genç olarak sosyal imkanların arttığını ifade eden öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Mardin'de bir kültür üniversitesi projeniz olabilir mi? " sorusunu yöneltti.