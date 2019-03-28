Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobille ilgili, "Şöyle biraz gevşeme var, inşallah şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Türkiye'nin bu sektördeki 5 önemli firması imzaları attı. İmzayı attınız, başlayın bakalım. Ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız." dedi. Erdoğan, Atakule'de buluştuğu gençlerin sorularını yanıtladı. Program, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi ve Türkiye Gençlik Kulüpleri Federasyonu Ankara Üniversitesi Temsilcisi Büşra Polat, öğrenim gördüğü bölümü ülkeye faydalı olabilmek için seçtiğini söyledi. Polat, Erdoğan'a "15 Temmuz'da üzerimden jetler geçerken bunu çok daha iyi anladım. Sizin de söylediğiniz gibi bir şeyler yapmak gerekiyor. Ülkemizde yerli arabalarımız olsun, insanlar yabancı markaları değil Türk markaları tercih etsin istiyoruz. Bu konuda faydalı olmak istiyoruz. Bize bu konuda neler söyleyebilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Bu konuda çok kararlı adımlar attığına işaret eden Erdoğan, Türkiye'de bunu yapabilecek güçlü firmalar bulunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her türlü desteği, teşviği kendilerine vermemize rağmen maalesef işi biraz hafiften alıyorlar. En son bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın onlarla yaptığı görüşmeler var. Diyorlar ki 'Biz Cumhurbaşkanımızla bir daha görüşelim.' Ben de kendisine dedim, görüşelim ama istediğim şey belli. Bizi oyalamasınlar. Yoksa başka arayışlar içine girmek zorunda kalacağız. Çünkü artık bizim buna tahammülümüz yok, bir an önce bir adım atacağız. Gerekirse yurt dışından bu konuda yatırımcılar bulacağız. Kendilerine Türkiye'den de ortak yatırımcılar vereceğiz. Onlarla ortaklaşa burada bu işi ortak proje olarak hayata geçirmenin adımlarını atacağız. Hani Akif 'Alınız ilmini Garb'ın, alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son süratini' diyor ya biz de onların ilmini alacağız, çalışmaya mesaimizin son süratini vereceğiz. Bunun için vakit kaybına tahammülümüz yok."

Erdoğan, bu konuda altyapı olduğunu belirterek, Türkiye'de otomotivde üretilenlerin yüzde 85-90'Iara varıncaya kadarının yerli, ama nirengi noktasının ithal olduğuna işaret etti. Bu ana parçanın da Türkiye'de üretilebileceğine olan inancını dile getiren Erdoğan, ilgili yerli firmalara, "Bunu yapamaz mısınız?" diye sorduğunu ve "Yaparız" cevabı aldığını anlattı. Erdoğan, "E, niye yapmıyorsunuz? 'Maliyet.' Ne demek maliyet, kazanırken 'maliyet' demiyorsun. Bu kadar bu ülkede kazınıyorsun ve bu ülkede alıcı buluyorsun. Gelin bunu da yapın." ifadelerini kullandı. Tüm meselenin, yerlilik ve millilik olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu biraz da ciddi manada inanmak meselesidir. Yani 'Ben bu ülkenin evladı olarak bunu yaparım ve ülkemin de sanayisine, teknolojisine katkıda bulunurken, ciddi anlamda da istihdam sağlarım. Kim için? Sizler gibi gençler de geliyor mu, geliyor. O zaman 'Bu yatırımı yapmalıyız' demeleri lazım. Fakat biraz gevşeme var. Seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Çünkü imzaladık. Türkiye'nin 5 tane bu sektördeki önemli firması imzaları attı. Hadi arkadaşım imzayı attınız o zaman başlayın bakalım. O zaman ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplayacağız. Bundan sonraki süreç böyle."

- "Gençliğimizin meşru olmayan yerlere sapmasını istemiyorum" Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu Mustafa Furkan Örs de Erdoğan'a "Yerel seçimlerin sona ermesiyle beraber başka gençlerin yaşam alanları olan kampüslerin modernleştirilmesi ve vatandaşların faydalanacağı akıllı şehirlerle ilgili hedef planımız nedir?" sorusunu yöneltti. "Furkan'ım bizi iyi takip etmiyorsun" şeklinde espri yapan Erdoğan, akıllı şehirlerle ilgili başta Ankara, İstanbul, Antalya, Gaziantep olmak üzere büyükşehir belediye başkan adaylarının projelerini açıkladıklarını söyledi. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu konuda çalışmaları olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Geçmiş şehircilik anlayışları artık geride kaldı. Dikkat ederseniz millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri projelerini açıkladım. Ama CHP bunu kumarhane anladı. Yani adam kıraathane nedir, kumarhane nedir bilmiyor. Halbuki şöyle biraz kitabı karıştırsa ya da açsa bir sözlüğü veya Google amcaya bir sorsa kıraathane nedir orada görecek. Kıraathane okuma evi demektir. Böyle bir dertleri yok. Kumarhane başka bir şey. Gençliğimizi bu kıraathanelere çekmek suretiyle internetten tutunuz kitabına varıncaya kadar hepsi orada bulunsun, çayını, simidini, kekini ücretsiz alsın. Bundan istifadeyle bu çalışmaları tüm gençler oralarda yapsın.

Çünkü ben gençliğimizin meşru olmayan yerlere sapmasını istemiyorum. Bundan dertliyim. Derdim çok büyük. Annelerin de dertleri çok büyük. Gençlerin gayrimeşru yerlerde zamanlarını öldürmesi yenilir yutulur değil. Onun için bizim gençlerimizi verimliliğin yüksek olduğu yerlerde değerlendirmemiz, onları yarınlara hazırlamamız önem arz ediyor." - "İlkel, çukurlar, çamurlar, böyleydi Ankara" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin süratle geliştiğini vurgulayarak, iktidara geldiklerinde 25 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkardıklarını hatırlattı. Örs'e yaşını soran ve 24 olduğunu öğrenen Erdoğan, "Haklı olarak sen buranın 17 sene önceki halini bilmiyorsun. 17 sene önce Ankara'daki havalimanımızın hali neydi biliyor musun? Şu andaki havalimanı değildi. Körükler falan yok. Havalimanından şehre gelmek için 3 gidiş 3 geliş yollar yok. İlkel, çukurlar, çamurlar, böyleydi Ankara. Burası başkent. Yapmadılar." diye konuştu. Erdoğan, göreve geldiklerinde ilk iş olarak havalimanı terminal binasını yenilediklerini, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in havaalanına giden yolları yaptığını söyledi.