Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Meral Akşener hakkında) 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım, sadece onla bırakmayacağım. Aynı zamanda bu iş üzerinde arkadaşlarım çalışıyorlar. Cezai bir süreci gerektiriyorsa, ceza davası da açacağım." dedi. Erdoğan, Atakule'de buluştuğu gençlerin sorularını yanıtladı. Program, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı. Muhalefet partilere "terörist" diyecek kadar vicdansız olmadığını belirten Erdoğan, "Muhatabı olarak kesinlikle ne HDP'ye ne diğer partilere CHP olsun, sözde İYİ Parti olsun, bunların tabanına yönelik bir değerlendirme değildir. Bu tamamen yönetici kadrolarına yönelik bir ifadedir." diye konuştu. Siyasetteki 40 yıllık deneyiminin böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini dile getiren Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli'de, "Benim terörist vatandaşlarım." dediğini anımsattı. Akşener'in, Aydın'da da aynı ifadeyi kullandığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Bununla ilgili ne gerekir? Türkiye hukuk devleti. Ben de kendisine zaten hemen avukatlarım vasıtasıyla davayı açtım. 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım, sadece onunla bırakmayacağım. Aynı zamanda bu iş üzerinde arkadaşlarım çalışıyorlar. Cezai bir süreci gerektiriyorsa, ceza davası da açacağım. Çünkü vatandaşlarıma özellikle 'terörist' deme noktasına beni, şahsımı taşıyan bir anlayışa hukuk devleti içerisinde hakkım neyse ararım. CHP ve HDP için de aynı şey geçerlidir. Bizim buradaki tamamen oy verenlerden çok yönetici kadrolarınadır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası ile ilgili iddialarını anımsatan Erdoğan, "Man Adalarını o ana kadar bilmezdim, sayesinde öğrendim. Benim, ailemin, hepimizin buralarda paralarının olduğundan bahsetti. Davaları açtık. İlk derece mahkemelerinden çıkan karar 2,5 milyona mahkum oldu. Şimdi İstinaf'ta, İstinaf'tan da bu teyit edildiği takdirde, oradan da onaylandıktan sonra buradan gelecek olan 2,5 milyonu ben de Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Bu konuda da ailecek kararımızı aldık." ifadelerini kullandı. - "55 bin kişilik bir stadyum düşünüyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenim gören 16 yaşındaki bir öğrencinin Ankaragücü ile ilgili sorusuna "Ankaragücü, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı. Şu anda toparlandıktan sonra da düşme hattından kurtuldu. Temennim odur ki Ankara'yı özellikle Süper Lig'de temsil eden bir takımın olmasıdır." dedi. Ankaragücü'nün gerekli desteği alacağını aktaran Erdoğan, takımın Süper Lig'de başkenti temsil edeceğine dikkati çekti.

Ankara'ya büyük bir stadyum yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, "55 bin kişilik bir stadyum düşünüyoruz. Onun üzerinde çalışacağız. Onu düşünmemizin sebebi, özellikle burada bir Dünya Kupası veya Avrupa Kupası olması halinde, 'hepsi İstanbul' şeklinde değil ama Ankara-İstanbul arası böyle bir durum söz konusu olabilir diye dev proje yaptık. Bu stadyumun altındaki tüm alışveriş yerleriyle ve bunun çevresindeki bütün spor kompleksleriyle başkentimiz çok ciddi bir komplekse sahip olsun istedik. Proje de çok güzel. Lansmanında da (Mehmet) Özhaseki Başkanımız kendisi açıkladı. Oradaki lansmandaki görüntüler hakikaten büyüleyiciydi." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankaragücü'nün ciddi ve kararlı bir seyirci potansiyelinin bulunduğunu, Türkiye'de birçok şehirde ve kulüpte böyle bir seyirci potansiyelinin olmadığını söyledi. Kayseri ve Eskişehir'in de aynı seyirci potansiyeline sahip olduğuna değinen Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehirspor'un da eski günlerine dönmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Orada da yerel yönetimin değişmesi lazım. Bu yerel yönetimle bu iş zor." ifadesini kullandı.