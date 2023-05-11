HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı! Kızılay, HÜDA PAR, yargı bağımsızlığı, soğan fiyatları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı! Kızılay, HÜDA PAR, yargı bağımsızlığı, soğan fiyatları...

11.05.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Kızılay'ın depremde çadır satması, HÜDA PAR, yargı bağımsızlığı, mülteciler, seçim sürecindeki sert söylemler ve soğan fiyatlarına kadar pek çok kritik konuda sorulan sorular dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı! Kızılay, HÜDA PAR, yargı bağımsızlığı, soğan fiyatları...

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasiler çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Yayınlanan programda gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorular dikkat çekti.

AA-20230511-31113804-31113791-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Anketlere pek inanmam. Meydanların diline inanırım.

Selahattin Demirtaş’ın hapiste olması Türk demokrasisi için bir ‘eksiklik’ olarak lanse ediliyor. Ne düşünüyorsunuz?

Sorunun cinsi heyecan verici. Çünkü Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bir teröristtir. Onun demokrasiye aykırı bir yanı yok ki. Şu anda terör odaklı bir fiili işlediğinden dolayı cezaevinde. Yoksa bir fikir suçu veya siyaset değil.

Hapiste çok sayıda gazeteci olduğu Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığı yönünde iddialar var bunun hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cezaevlerinde bol miktarda gazeteci yok, yalan. Bakın isim vermeyeceğim, iddia edilen kişilerden iki tanesi de HDP'den bu seçimlerde milletvekili adayı oldu. Bunlar hep bu işin fikir babası olarak ortada dolaşanlardır. Ben bile zaman zaman Adalet Bakanıma da diyorum, 'Bu tür iddialar var. Ne denli doğru?' Onlar da diyor ki 'Başkanım öyle bir şey yok. Yalan.' Ben de fikir suçundan içeriye girmiş biriyim. 4 ay 10 gün cezaevinde yattım. Neden ceza verdiler? Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabındaki şiiri okudum diye içeri aldılar. Selo'nun yaptığını yapmadım. Bu şiir de Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi. Gelen ziyaretçilerimin haddi hesabı yoktu.

AA-20230511-31113804-31113793-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

Millet İttifakı ekonomi takımını açıkladı. Sizin de ekonomi takımında farklı profilleriniz olacak mı?

Millet İttifakı'nın ekonomi takımı kimlerden oluşuyor diye düşündüğümde bunlar ismi cismi çok belli olan tipler değil. Bu CHP ne yapıyor? Yine kapalı kapılar arkasında IMF temsilcileriyle görüşüyorlar. Bu görüşmelerden sonra bizim için bu hükümetin IMF'den borç alması lazım diyorlar. Biz IMF'den neden borç alalım? Tefeciden borç alınır mı? Para kaynağı tefeciler olursa adamı gömerler. Biz IMF ile olan ilişkimizi bitirdik, kendi kaynaklarımızla ayaktayız.

Vatandaşın sofrasında bulunan patates soğan gibi temel ihtiyaç kaynaklarının fiyatlarındaki dalgalanmalar sizce önemli değil mi?

Burada maalesef kendini bilmez bazı kişilerin fiyatlar üzerindeki dalgalanmalara neden olduğu ortada. Patates, soğan 10-15 liraya düştü. Şunu açık söyleyeyim seçimden sonra bir defa bunların yargı yolu açık olmak kaydıyla yargıda terleteceğiz. Benim milletimi sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz.

AA-20230511-31113804-31113794-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

Millet İttifakı'nın vaatlerini inandırıcı buluyor musunuz?

Ben bunların vaatlerinin inandırıcı olanlarını hiç görmedim. Her şey yalan üzerine bina edilmiş. Eğitimde ne vadediyor? Sağlık ne vadediyor? Ulaşımda ne vadediyor? Tarımda, enerjide ne vadediyor? Bunlarda 11 tane büyükşehir belediyesi var. Bu belediyelerde bunlar bu söylediklerinden neler yaptılar?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü varİzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var
İnce ile ilgili iddialara sert yanıt: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla...İnce ile ilgili iddialara sert yanıt: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla...
Togg’un eksperini yapan usta o detay karşısında şaştı kaldıTogg’un eksperini yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika

En Çok Okunan Haberler

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı

Sinan Oğan kararını açıkladı!

Sinan Oğan kararını açıkladı!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Adaylıktan çekildiğini duyunca bakın ne dedi

Adaylıktan çekildiğini duyunca bakın ne dedi

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

İlginizi Çekebilir

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.