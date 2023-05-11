Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı! Kızılay, HÜDA PAR, yargı bağımsızlığı, soğan fiyatları...

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasiler çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Yayınlanan programda gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorular dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Anketlere pek inanmam. Meydanların diline inanırım.

Selahattin Demirtaş’ın hapiste olması Türk demokrasisi için bir ‘eksiklik’ olarak lanse ediliyor. Ne düşünüyorsunuz?

Sorunun cinsi heyecan verici. Çünkü Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bir teröristtir. Onun demokrasiye aykırı bir yanı yok ki. Şu anda terör odaklı bir fiili işlediğinden dolayı cezaevinde. Yoksa bir fikir suçu veya siyaset değil.

Hapiste çok sayıda gazeteci olduğu Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığı yönünde iddialar var bunun hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cezaevlerinde bol miktarda gazeteci yok, yalan. Bakın isim vermeyeceğim, iddia edilen kişilerden iki tanesi de HDP'den bu seçimlerde milletvekili adayı oldu. Bunlar hep bu işin fikir babası olarak ortada dolaşanlardır. Ben bile zaman zaman Adalet Bakanıma da diyorum, 'Bu tür iddialar var. Ne denli doğru?' Onlar da diyor ki 'Başkanım öyle bir şey yok. Yalan.' Ben de fikir suçundan içeriye girmiş biriyim. 4 ay 10 gün cezaevinde yattım. Neden ceza verdiler? Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabındaki şiiri okudum diye içeri aldılar. Selo'nun yaptığını yapmadım. Bu şiir de Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi. Gelen ziyaretçilerimin haddi hesabı yoktu.

Millet İttifakı ekonomi takımını açıkladı. Sizin de ekonomi takımında farklı profilleriniz olacak mı?

Millet İttifakı'nın ekonomi takımı kimlerden oluşuyor diye düşündüğümde bunlar ismi cismi çok belli olan tipler değil. Bu CHP ne yapıyor? Yine kapalı kapılar arkasında IMF temsilcileriyle görüşüyorlar. Bu görüşmelerden sonra bizim için bu hükümetin IMF'den borç alması lazım diyorlar. Biz IMF'den neden borç alalım? Tefeciden borç alınır mı? Para kaynağı tefeciler olursa adamı gömerler. Biz IMF ile olan ilişkimizi bitirdik, kendi kaynaklarımızla ayaktayız.

Vatandaşın sofrasında bulunan patates soğan gibi temel ihtiyaç kaynaklarının fiyatlarındaki dalgalanmalar sizce önemli değil mi?

Burada maalesef kendini bilmez bazı kişilerin fiyatlar üzerindeki dalgalanmalara neden olduğu ortada. Patates, soğan 10-15 liraya düştü. Şunu açık söyleyeyim seçimden sonra bir defa bunların yargı yolu açık olmak kaydıyla yargıda terleteceğiz. Benim milletimi sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz.

Millet İttifakı'nın vaatlerini inandırıcı buluyor musunuz?

Ben bunların vaatlerinin inandırıcı olanlarını hiç görmedim. Her şey yalan üzerine bina edilmiş. Eğitimde ne vadediyor? Sağlık ne vadediyor? Ulaşımda ne vadediyor? Tarımda, enerjide ne vadediyor? Bunlarda 11 tane büyükşehir belediyesi var. Bu belediyelerde bunlar bu söylediklerinden neler yaptılar?

