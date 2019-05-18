Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Büyükçekmece'ye, Maltepe'ye itiraz oldu. Oralarla ilgili itirazlar reddedildi. Reddedildiği için de bizler kalkıp, 'Niye reddedildi? Burada çete var' demedik ya, 'Başımız gözümüz üstüne' dedik, kabul ettik. Ama şimdi büyükşehirle ilgili olan da nedense çok çirkin, hakikaten siyaseti kirleten bu tür ifadeler bizleri ciddi manada üzmüştür. Ama ben inanıyorum ki benim milletim, İstanbullu hemşehrilerim bunun gereğini de seçimlerde sandıkta yapacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrasında gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs'ta gençlerle Samsun'da bir araya geleceklerini belirterek, siyasi parti liderlerini de Samsun'a davet ettiğini hatırlattı. Erdoğan, Samsun'daki kutlamalarda vatandaşlara hitap edeceğini ifade ederken, "Samsun'a çıkışın 100. yıl etkinliklerini bu yıl çok farklı bir şekilde kutlamanın inşallah bahtiyarlığı içerisinde olacağız. Bununla birlikte de bir mesajı vermenin gayreti içerisindeyiz. 2023'ü de biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olarak kutlayacağız. Bu 100. yıl Samsun'a inşallah çıkış, 2023'ün Cumhuriyetimizin kuruluşu. Bunlarla beraber bu süreci çok etkin, çok aktif bir şekilde siz gençlerle beraber geçirmenin gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Söyleşinin yapıldığı salonun önemine vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu salon çok anlamlı bir salon. Bu salonda geçmişte büyüklerimiz, Osmanlı, onlar senede iki kez falan uluslararası çok büyük toplantıları yaparlarmış. Ben de bu göreve geldikten sonra, başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım dönemimde yine uluslararası bazı müstesna toplantıları bu salonda yapıyorum. Bu salonun adı Muayede Salonu. Her toplantıya da açık değil ama görüldüğü gibi çok farklı bir özelliğe sahip. Ve tabii 1856 buranın açılış yılı. O günden bugüne Dolmabahçe Sarayı'nda demek ki 163 yıl geride kaldı. Ve şimdi 163'üncü yılındayız. Görüldüğü gibi bütün işçilikleriyle, yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla burayı ayakta tutmanın gayreti içerisindeyiz ve şu anda burası 2 bin metrekare, böyle bir büyük alana sahip. Avize 4,5 ton ağırlığında bir avize. Üzerinde de 2 milyon adet kristal taş var." Sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlandığına değinen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı olarak da burayı çok hassas bir şekilde korumanın gayreti içerisindeyiz. Sarayların hepsi milletimizin en önemli mal varlığıdır. Dolayısıyla buraları bizim çok iyi korumamız lazım ama gençlerimizin de buraları gelip görmeleri, gezmeleri lazım. İstanbul'da sadece Topkapı Sarayı değil, bunun dışında da birçok saraylarımızın bütün renovasyonlarını, restorasyonlarını yapıyoruz. Nitekim Yıldız Sarayı hakeza öyle, Beylerbeyi aynı şekilde... Bunların hepsinin bakımlarını vesairelerini yapmak suretiyle gençliğe açmak kararlılığındayız. Bu zenginliklerimizin gençlerimiz tarafından bilinmesi lazım." dedi.

- "Ben çok daha iyi olacak diyorum" Buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. Seçimin İstanbul için çok çok önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "İstanbul dünyada müstesna bir kent. Sıradan bir yer değil. 94'de buraya İstanbul halkı beni belediye başkanı olarak seçti. Ve buradaki 4,5 yıl belediye başkanlığımdan sonra malum yaşadığım bir hadise var. Ondan sonra 4 ay 10 gün cezaevi, sonra çıktık partimizi kurduk. 16 ay sonra iktidara geldik. İktidara geldikten sonra da 17 yıldır iktidardayız. Gerek 11 yıl başbakanlık, arkasından cumhurbaşkanlığı süreci ve halkımın hizmetkarı olarak bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, tarıma, bütün bu alanlarda dış politikayla ülkemizi bulunduğu yerden şöyle 3,5 kat büyütmek suretiyle farklı bir yere taşıdık. İnşallah daha iyi olacak gayretiyle, ben çok daha iyi olacak diyorum." - "Burada bir hırsızlık var, bir kaçak var"

Erdoğan, bir gencin, "Eğer seçimi siz kazansaydınız yine de itiraz edecek miydiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Her şeyden önce böyle bir netice karşısında itirazlar olabilir. Bunlar siyasette seçime girenlerin, sandığa müracaat edenlerin en doğal hakkıdır. Ama bu itiraz merci neredir? İlçe seçim kurullarıdır, il seçim kurullarıdır, daha üst merci Yüksek Seçim Kurulu'dur. Siz itirazını yaparsınız. İtirazını yaptıktan sonra nihai merci Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yüksek Seçim Kurulu kararını verdikten sonra da artık diyeceksiniz ki 'şeriatın kestiği parmak acımaz' ve işi bitireceksiniz. Ama şu andaki süreç ne yazık ki böyle gitmiyor. Yani 29 binden 13 bine oy düşüyor, şimdi buradan buraya eğer oylar düşüyorsa bu ne demektir? Burada bir hırsızlık var, bir kaçak var. 29 binden 13 bine niye düşüyor?" - "Bildiğini söyle o zaman veya ispat et" 1963 yılında seçimleri şaibe karıştığı gerekçesiyle iptal edindiğini hatırlatan Erdoğan, "Nitekim 1963'te seçime şaibe karıştığı için seçim iptal edildi. Onların dönemleri... Şimdi şaibe çok çok büyük ve itirazlarımız yapıldı. Bütün delilleriyle, belgeleriyle bu itirazlar yapıldı. Bu itirazları yaptıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu bunun iptaline karar verdi. İptal kararı verilene kadar CHP'nin başındakiler, Yüksek Seçim Kurulu'na methiyeler döşerken, ne zaman ki iptal kararı verildi bu defa aman yarabbim neler söylemediler, 'çete' mi demediler... 'Burada nelerin döndüğünü biz biliyoruz ama konuşmuyoruz.' Bildiğini söyle o zaman veya ispat et. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Sen iddianı ispatla mükellef olduğuna göre bunu da ispat edemiyorsan o zaman kusura bakma. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. Zannediyorum pazartesi filan da beklenen o ki gerekçeli karar da açıklanacak. Ve gerekçeli kararın da açıklanmasıyla birlikte, şu anda zaten süreç başlamış vaziyette. Bizler de çalışıyoruz, öbür tarafta diğerleri de çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.