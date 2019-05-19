Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben inanıyorum ki 2023'e kadar çok şey, çok daha farklı bir şekilde yoluna girecek. Cumhur İttifakı olarak, bu ittifakımız güçlendikçe de çok daha seri, çok daha güzel adımları atacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda gençlerle iftarda bir araya geldi. İftarın ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir üniversite öğrencisinin "İstanbul Havalimanı, İstanbul'un biraz dışında, ulaşımı sıkıntılı. Alternatif bir yol düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, şehrin büyüdüğünü, Atatürk Havalimanı'nın şehrin içinde yer aldığını söyledi. Dünyanın değişik havalimanlarına bakıldığında, onların da şehrin dışında yer aldığını anlatan Erdoğan, "Belki 2-3 sene sonra diyeceksiniz ki 'Bu ne bakışmış, ne ufukmuş bu. Gerçekten bunu tam yerine yapmışlar.'. Sadece Havaist değil, oraya raylı sistemleri getireceğiz. Bu raylı sistemle havalimanına kadar ulaşım imkanını bulacağız. Sadece Havaist ile bu olmaz. Bunların hepsini planladık. Hafif metroyu havalimanına kadar planladık. Seçim sonrası bu adımı kararlılıkla atacağız. Havalimanı en büyük rahatlığı hafif metro ile alacak. Bazıları tabii bir yandan kuru sıkı atıyorlar. Metro, o da iyidir ama maliyetleri bir hafif metro gibi değildir. Daha ağırdır. Maliyet analizlerini yapmak durumundayız. Maliyet analizlerini yaptığımız zaman hangisi daha seri, hızlı ve daha ucuz yapılır, bu analizlerden sonra kararımızı vereceğiz." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, bu işin tam manasıyla piri olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Ulaştırma Bakanlığımızı yaptığı dönemde bu konuda çok başarılı sınavlar vermiştir. İstanbul'umuzun ulaşım olayı en önemli sorunlardan bir tanesi. Bu işi de yine Binali Bey ile süratle aşacağımıza inanıyorum. Zaten merkezi yönetim olarak da belediyelerimize her türlü desteği veririz. Bunun bir örneği mesela İzmir'dir. İZBAN, İzmir Belediyesi'nin yaptığı değildir. İzmir Belediyesi'ndeki İZBAN'ın yüzde 50'sini ulaştırma bakanlığı olarak biz yaptık. Aynı şekilde İzmir Belediyesi suyunu getiremiyordu. Aynı şekilde DSİ olarak biz devreye girdik ve su sorununu biz çözdük. Bu tür şeylerde ister istemez büyük şehirlerde birçok şeyin altından büyük şehir belediyelerinin kalkması da mümkün değil. Bunlara ciddi manada merkezi yönetimin destek vermesi işi çok daha kolay olacaktır. İstanbul'da bir tarafta 39 belediyenin 25 tanesi AK Parti'dedir. Bir tarafta da meclisin kahir ekseriyeti bizim meclis üyelerimizden ulaşmaktadır. Dolayısıyla bu dayanışma, İstanbul'a olan hizmeti daha da hızlandıracaktır, arttıracaktır."

- "Hemen veri kontrollerini yapmaya başladılar" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrenci akbilinde 85 liradan, 40 liraya indirim gerçekleşti. AK Parti grubu 'bunu biz yaptık' diyor, CHP de 'biz yaptık' diyor. Ancak 'daha önce neden yapılmadı' deniyor." şeklindeki soru üzerine, şu yanıtı verdi: "Onlara sadece şu soruyu sorsanız yeter; 19 gün İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduk diye hava attınız. Peki bunun sözünü daha önce vermiştiniz. Bu havayı da attığınıza göre, o 19 gün içinde niye bunu yapmadınız? Bir şey yaptılar. Ne yaptıklarını söyleyeyim, hemen veri kontrollerini yapmaya başladılar. Bu da FETÖ'nün uygulamalarıdır. Beyefendi zaten Samanyolu TV'de çalıştığı için oradan biliyor veri kontrollerini. Veri kontrollerini yapmak için talimatı verdikleri yerler var. 'Bize veri bilgilerini geçin.'. Bunu söylediler. Ama ben de diyorum ki 19 gündü. Hemen getirseydin meclise, suyu da çıkarsaydın, aynı şekilde otobüslerin olayı. Kaldı ki benim belediye başkanlığım döneminde biz o zamandan indirdik. Hatta 65 yaş üstüne biz belli saatlere kadar ücretsiz paso uygulaması yaptık. Dini bayramlarda otoyollar, köprüler ücretsizdir. Hala öyledir. Tereciye tere satılmaz. Bunlar bunu yapıyor. Şimdi diyorlar ki otobüsler bayramda ücretsiz. Bunlar zaten vardı."

- "Fizyoterapistlerin açıkta kalacağına inanmıyorum" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öğrencinin "Asgari maaşın altında çalışan fizyoterapistler var. Bu bizi endişelendiriyor. Sağlık Bakanlığı bu yıl alımlarını arttırdı ama yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bu konu hakkında neler yapılabilir?" sorusu üzerine, bu konunun teknik bir konu olduğunu söyledi. Erdoğan, "Fizyoterapist noktasında ihtiyaç var. Bu ihtiyacı da bakanımla da geçenlerde görüştük. Yeteri derecede bizim fizyoterapist alma noktasında kadro tesisini kuracağız. Fizyoterapist masaj yap, gönder olamaz. İşin hakkını vermek lazım. İşin hakkını vermeye kalktığın zaman en az 45 dakikanı alır." diye konuştu. Erdoğan, kendisine soruyu soran öğrenciye "Sen hiç fizyoterapi yaptın mı? Ne kadar sürüyor?" sorusunu yöneltti. Öğrenci de "Hakkını vererek yaptığımda yarım saatten aşağı sürmüyor." yanıtını verdi. Bunun üzerine Erdoğan, "Demek sen de az yapıyorsun." dedi. Durum böyle olduğunda, hasta sayısı da fazlaysa bol miktarda fizyoterapiste ihtiyaç olduğunu belirten Erdoğan, bunun kapılarını açarak, arz talep dengesini kuracaklarını, fizyoterapistlerin açıkta kalacağına inanmadığını, başarılı fizyoterapistlerin iş bulacağını düşündüğünü söyledi.

Klinik açma konusunda doktorlara bağımlı olan fizyoterapistlerin kendi kliniklerini açmalarının mümkün olup olamayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Bunun ehli bakandır. Onlarla bunu danışıp, konuşmakta fayda var. Bu istişarelerden sonra bunun açıklamasını yapmak çok daha faydalı olur. Bunların çok suistimali yapılabiliyor. Ona da fırsat vermemek lazım." yanıtını verdi. - "Benim kanun yapma yetkim yok" "Geçen yıl 24 Haziran seçimlerinde, sistem değişikliğine dair çok güzel söylemler vardı. Fakat yaşadığımız süreç içinde, sistem değişikliğinin oturtulamadığına dair bir kanaat oluştu. Bunun sebebi nedir?" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları söyledi: "Sistem değişikliği dediğimiz kolay bir olay değil. 10 yılların getirdiği bir sistemi, herkesin de talebi olmasına rağmen değiştiremiyorlar ama siz bunu değiştirmenin kararlılığında bir adım atıyorsunuz. Rahmetli Demirel, Türkeş, Erbakan olsun bütün bu siyasilerin, bu sistemi değiştirmek, başkanlık sistemine geçmek konusunda hep vaatleri olmuş ama başaramamışlar. Biz bu konuda kararımızı verdik. Ben, belediye başkanlığından itibaren başkanlık sistemine geçme olayını hep ifade etmişimdir. Biz de bir yere kadar geldik, en sonunda Cumhur İttifakı'nı oluşturduk.