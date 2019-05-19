Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul, aynı kararlılıkla devam ediyor. Bazı ülkelerin ve firmaların şu anda ona da talepleri var. Bu taleplerle birlikte Kanal İstanbul'u devreye sokacağız. Onda da geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü Kanal İstanbul'u o kadar önemsiyoruz ki dünyanın en saygın projelerinden biri olarak görüyoruz." dedi. Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle bir araya geldi. Beyin göçünün azaltılması konusunda yapılacaklara ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Ben şimdi şaşırdım. Çünkü sizin söylediğiniz belki 10-15 sene önce olabilirdi ama şu anda Batı'nın ilmini alma noktasında bizim taleplerimiz, tekliflerimiz vardır ama beyin göçü noktasında göç minimize olmuştur. Şimdi tam aksine geri göç başlamıştır. Biz bu geri göçü de gerek üniversitelerimizde gerekse sağlıkta hastanelerimizde bunları almaya başladık. Bunları aldığımız içindir ki şu anda Avrupa'dan bizim hastanelerimize gelen hastalar var. İskandinav ülkelerinden, Hollanda'dan, bize şu anda hasta geliyor. Niye? Çünkü gerek hastanelerimizin kalitesi gerek doktorlarımızın nitelikleri sebebiyle bir dönüş, burada kalite var, dolayısıyla hastalar da buraya geliyor. Hamdolsun sağlık turizminde faaliyetimiz her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, devletin yurt dışına kariyer için öğrenci gönderdiğine değinerek, "Bunu da yapmalıyız çünkü dünya ile birçok konuda entegre olmamız lazım. Mesela ileri teknolojide biz dünya ile belli ülkelerle entegre oluyoruz. S-400'de ortak üretim için 100 mühendisimizi oraya gönderdik, ortak üretim yapacağız. Nükleer enerjiyle ilgili biz yüzlerce mühendisimizi Rusya'ya gönderdik. Çünkü nükleer enerjiyi ülkemizde aktif hale getireceğiz. Aynı şeyi Avrupa'yla olsa Avrupa'yla yapıyoruz, Amerika'yla olsa Amerika'yla yapıyoruz. Çünkü artık insanlığın bu alanlardaki ortak çalışma zemini gelişmekte ve genişliyor." diye konuştu. Sosyologların istihdamına yönelik bir soruya Erdoğan, "Sosyolog çok çok önemli. Yönetimde, yöneticilerin de ihtiyacı var ama eğitimde de çok çok önemli bir alan." karşılığını verdi. Erdoğan, bedelli askerlik konusundaki bir soru üzerine, "31 bin lira... Bu aslında oradaki askerlik süresi içerisinde 6 aylığa muadil bir rakam. Ayda 5 bin küsur alıyor ve onu 6 ile çarp. O 6 aya muadil bir rakam. Dolayısıyla alacağı maaş karşılığı yapacağı bir ödemedir." dedi.

Boğaz'da denizin altından geçecek olan 3 katlı projeyle ilgili çalışmaların hazır olduğunu, projenin ihalesini yapıp uygulamaya sokacaklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Kanal İstanbul, aynı kararlılıkla devam ediyor. Bazı ülkelerin ve firmaların şu anda ona da talepleri var. Bu taleplerle birlikte Kanal İstanbul'u devreye sokacağız. Onda da geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü Kanal İstanbul'u o kadar önemsiyoruz ki dünyanın en saygın projelerinden biri olarak görüyoruz. Orada da çift şehir planlıyoruz. Çift şehirden kastım, Karadeniz'le Marmara'yı ayıracağı için orada her iki tarafta muhteşem şehirler oluşturacağız. Bunlara sıfırdan başlanacağı için proje de ihtişamıyla bir farklılık ortaya koyacak. Bu farklılığıyla beraber Kanal İstanbul kendinden bahsettirecek. Süveyş Kanalı'nı, Panama Kanalı'nı dünyada herkes bilir. Şimdi İstanbul, İstanbul Boğazı'yla bir de Kanal İstanbul'uyla Çanakkale Boğazı'yla olduğu gibi dünyada farklı bir yere oturmuş olacak. Onunla ilgili bazı görüşmeler şu anda yapılıyor, dünyadan bazı firmaların katılma talepleri var."

- "Marmaray'dan 341 milyon 432 bin yolcu taşındı" Erdoğan, Marmaray'ın CHP'nin karşı çıkışları nedeniyle belirlenenden geç açıldığını ifade ederek, şu bilgileri verdi: "29 Ekim 2013'te açılışını yaptık. O günden bugüne kadar Marmaray'dan 341 milyon 432 bin yolcu taşındı. Osmangazi Köprüsü Temmuz 2016'da trafiğe açıldı. Bugüne kadar 22 milyona yakın araç Osmangazi Köprüsü'nden geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos 2016'da açıldı ve şu ana kadar oradan da 41 milyon araç geçti. Avrasya Tüneli, 19 Aralık 2016'da açıldı. Bugüne kadar oradan da 40 milyon araç geçiş yaptı. İstanbul Havalimanı, nisan ayında iç hatlarda 6 bin 581, dış hatlarda 20 bin 281 olmak üzere 26 bin 862 uçak iniş kalkış yaptı. Yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 7 bin, dış hatlarda 3 milyon 405 bin olmak üzere toplamda 4 milyon 412 bin olarak İstanbul Havalimanı'ndan gidiş geliş gerçekleşti. Atatürk Havalimanı millet parkı haline geliyor. Şu andaki mevcut binaları fuara dönüştüğü zaman hem millet parkı hem fuar olacak bir de uluslararası uçuşlarda iş adamlarının geleceği bir bölümünü şu anda ona ayırmış olacağız. Şehir içinde bir havalimanı bulunmuş olsun. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen, bir üçüncüsü de burası."

- "Hans'ın, George'un ağzıyla konuşanlara haddini bildirmek gerekir" "Ülkemizdeki patronlar, neden ülkemize destek olmak yerine, köstek oluyorlar. Aynı gemide değil miyiz? Boşnak olarak Türklerden birlik olmayı öğrendik. Neden böyle davranıyorlar?" sorusuna Erdoğan, "Maalesef bu dediğiniz tipler, burjuvazi sınıfı yerli olamadılar, milli olamadılar. Bu milletin ekmeğini yediler. Bu millete, hala ekmeğini yedikleri halde ne yazık ki bazıları ihanet etmeye devam ediyorlar. Geçenlerde bir toplantıda söylemek zorunda kaldım. Çünkü ben bu milletin değerlerine saygısızlık yapana 'eyvallah' diyemem. Çünkü kalkıp da Hans'ın, George'un ağzıyla konuşanlara haddini bildirmek gerekir." cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstihdamı konuşuyor... Sen bu kadar zenginsin. Ne olur fabrikana, 50 kişi daha, 25 kişi daha fazla alsan ölür müsün, biter misin? Yapmazlar. Onlar öyle yapmasa da biz, yapanı bulacağız. Onlarla bu yolda yürüyeceğiz." dedi. Türkiye'nin bu yıl istihdamda 2,5 milyon artış hedeflediğini anlatan Erdoğan, Türkiye'deki tüm oda ve borsalarla Ankara'da görüştüklerini ve istihdam konusunda söz aldıklarını belirtti.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bakıyorsun bir tane bu tür birisi çıkıyor, diyor ki; 'Sen iktidarın yardımcısı mısın veya sen orada bakan mısın?' gibi laflar ediyorlar. İktidar ne istiyor? İşsiz insanlara iş. Bu gemi hepimizin değil mi? Burada beraber değil miyiz? Batarsa beraber batmayacak mıyız? 3,5,10, 20 kişi fazla al yanına. Krediye sıkıştığın zaman bizden yardım istiyorsun, destek istiyorsun. İşçi ve işsizle bu noktada münasebeti kurmak gerektiği zaman niçin orada devreye girmiyorsun. Ben bütün sivil toplum kuruluşları ile çalışırım, onlardan gerekli desteği isterim, bu da benim görevimdir. Vermeyenler yoluna, verenlerle de biz yolumuza devam ederiz. Bunu da yaparız, yapacağız, buna mecburuz." - "Asla ümitsiz olmayın" Öğrencilere başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yolda asla ümitsiz olmayın. Dışarıya kariyer için gitme konusunda, başarılı olanlara her zaman yardımcı olmak bizim görevimizdir. Batı'da herhangi bir kariyer yapma, bizim için kayıp değildir, kazançtır." dedi.